夯实做大增量的“高新平台”（河洛观潮）

最近，我省新批复6个省级高新区，洛阳谷水高新区、吉利高新区入列，占此次新增数量的1/3，至此，我市已拥有国家级高新区1个、省级高新区3个，主城区高新区数量居全省第一。一次批复2个，这是省里对洛阳发展的再次战略加持，更是对我们用好平台优势、释放政策红利的添筹加码。

最近，我省新批复6个省级高新区，洛阳谷水高新区、吉利高新区入列，占此次新增数量的1/3，至此，我市已拥有国家级高新区1个、省级高新区3个，主城区高新区数量居全省第一。一次批复2个，这是省里对洛阳发展的再次战略加持，更是对我们用好平台优势、释放政策红利的添筹加码。

作为老工业基地，洛阳产业基础雄厚，创新资源丰富，但创新转化能力不足、要素保障乏力等问题依然突出，这与平台建设有密不可分的关系。高新区是以“高”和“新”为方向，融合“技术”和“产业”的综合性园区，这次高新区的“扩军”，就是希望洛阳用好政策红包、释放改革红利，做大做强高质量发展的平台载体，在创新培育、产业集聚上有更多“高新”突破。

具体来看，洛阳新获批的高新区皆为原有产业集聚区的“升级版”，谷水高新区紧临涧西几大厂矿，依托洛阳市先进制造业集聚区建设，重点发展高端装备制造、电子信息等高新技术产业；吉利高新区则背靠洛阳石化这棵“大树”，依托洛阳市石化产业集聚区建设，重点发展石油化工、化学新材料等高新技术产业。不言而喻，以平台为抓手，整合发展空间、优化产业布局，洛阳迎来了登“高”求“新”的新契机。

当然，平台建设并非“一蹴而就”，牌子也不是“一挂了之”。洛阳高新区数量虽多，但与郑州等国家中心城市相比，集聚高新技术企业的数量并不多，在创新孵化、产业集聚及体制机制改革等方面仍存在短板，迫切需要把平台优势转化为发展优势、竞争优势。

站在新的发展起点上，洛阳要“在优质存量上做大增量”，实现产业从制造到智造、从低端到高端的“增值”，尤其需要发挥高新区的主阵地、主战场、主引擎作用。抓住这次省级高新区扩容的契机，把目标导向和问题导向结合起来，把科技创新和产业优化升级统筹起来，既扶持创新主体、打造创新生态，又优化产业结构、培育产业集群，我们就能夯实做大增量的平台基础，以创新产业驱动洛阳高质量发展跃上新台阶。（郭旭光）