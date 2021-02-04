洛阳市属民办学校幼升小、小升初今日摇号

今日10时，我市市属民办小学、初中进行现场电脑派位(简称摇号)，每所学校摇号结束后现场公示摇中学生名单。未被摇中的学生，可到其他未报满的民办小学、初中及划片公办小学、初中进行二次补录报名。

今日10时，我市市属民办小学、初中进行现场电脑派位(简称摇号)，每所学校摇号结束后现场公示摇中学生名单。未被摇中的学生，可到其他未报满的民办小学、初中及划片公办小学、初中进行二次补录报名。

数据

共有9261人、14所市属民办学校参与摇号

今年，共有9261人参与市属民办小学、初中报名并通过审核、成功选报学校，比去年减少1762人；14所民办小学、初中(含校区)报名人数超过招生计划数，需要进行电脑派位录取，比去年减少5所。报名人数少于派位人数的民办学校将直接录取学生，不再进行现场摇号。

市教育局相关负责人介绍，和去年相比，今年的报名人数、参与摇号的人数均有所下降，主要和今年招生政策调整、家长选择学校更理性有关。按照我市2021年义务教育阶段学校招生政策要求，今年我市严格执行“公民同招”，每名适龄儿童少年仅能选择一所划片公办学校或民办学校进行报名，报名统一在河南省义务教育招生平台(简称平台)上进行，因此，不少家长在选择学校时更加慎重、考虑更加长远，民办学校择校热度有所下降。

提醒

今日10时，本报对摇号过程进行全程直播

按照市教育局统筹安排，今年，我市将统一组织市属民办学校招生摇号，摇号原始数据采用加密形式，通过“四个步骤”“三个随机”“一次性录取”等程序进行。

摇号过程全程录像，并邀请家长代表、人大代表、政协委员、公证人员、教育系统纪检监察员、计算机专家、新闻媒体代表等进行全程监督，录取学生名单及时向社会公布。

今日10时，本报对摇号过程进行全程直播，收看步骤如下

第一步，微信搜索并关注“洛阳晚报教育周刊”微信公众号(lywbjyzk)。

第二步，点击右下角菜单“摇号直播”，即可收看。