万人助万企进行时：同心抗疫 云上学习

19日上午，全市“5G+工业互联网”县区深度行(高新区站)正式举办。结合疫情防控工作需要，此次活动以网络在线形式进行，高新区60余家重点制造业企业参与活动，在线人数突破100人。
19日上午，全市“5G+工业互联网”县区深度行(高新区站)正式举办。结合疫情防控工作需要，此次活动以网络在线形式进行，高新区60余家重点制造业企业参与活动，在线人数突破100人。
19日上午，全市“5G+工业互联网”县区深度行(高新区站)正式举办。结合疫情防控工作需要，此次活动以网络在线形式进行，高新区60余家重点制造业企业参与活动，在线人数突破100人。
在活动中，来自我市工业互联网暨5G产业联盟成员单位的中原智联、用友网络、赛摩智能等企业信息化专家，结合具体案例进行授课，进一步提升我市企业对于工业互联网赋能制造业高质量发展的认知，对推动全市制造业高质量发展起到积极促进作用。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 刘强 聂红岩 文/图）
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