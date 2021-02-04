江凌主持召开专题会议 研究全市水灾害防御重点工作

19日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究全市水灾害防御重点工作。

市委召开专题会议

研究全市水灾害防御重点工作

江凌主持 徐衣显参加

19日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究全市水灾害防御重点工作。

会议听取了全市防洪安全、城市内涝治理、小流域综合治理及水灾害应急响应机制建立总体情况，以及防洪安全现状分析及对策、城市内涝风险分析及对策等情况汇报，要求有关部门进一步强化系统思维，深入研究、细化举措，切实提升水灾害防御能力。

会议指出，要着力抓好小流域治理和水库等水利设施建设，全面做好全市域水安全工作。要下决心开展全市小流域河道清淤、清障、护堤“两清一护”综合治理，明确节点任务，确保今年年底前完成一批重点示范段建设，明年汛期前完成主要小流域的治理，明年年底前全面完成治理任务，持续拓展深化治理成效；压实县区主体责任，各县区要进一步细化施工方案，抓好工程管理，控制工程造价，严把质量关。要持续抓好水库规划设计工作，及时申请立项，力争早日开工、及早发挥效益。

会议强调，要综合施策，着力抓好城市区水安全工作。要抓好邙山防洪渠、铁路防洪渠、南山防洪渠、伊东渠等4条防洪渠的建设提升和护坡加固，形成城区防洪渠闭环，确保山洪不进市区；要下决心提升伊洛河主河道黑石关“卡脖子”段的过水能力，抓好洛河宜阳与高新区交界段、伊河龙门段的河堤加固，提升涧河、瀍河过流能力，抓好秦岭防洪渠、甘泉河打通工程建设，确保河水不进市区；要布局建设一批排水渠、抽水泵站等设施，抓好易积水点治理，确保低洼地区不淹水；要提升建设标准，完善排水系统，整体提升偃师区、孟津区防洪防涝能力水平。

会议要求，要抓好气象监测、预报、预警，着力提升气象能力建设。要积极争取上级支持，充分利用现代科学技术，加强对强降水等灾害性天气的及时预报预警；优化灾害性天气的气象预报方式，用好移动终端，提升预报预警效果。要加强宣传教育，深入开展水安全水风险教育进学校、进社区活动，全面提升市民群众防汛意识和水安全水风险防范意识。要细化暴雨灾害防御指南，按照政府及职能部门、社会公众两类分别加以引导，明确强制性要求和约定性举措，确保一旦启动预警后各有关部门能有效执行，提升防御指南的可操作性。要加大资金筹措力度，积极争取国家、省资金支持，为全市水灾害防御工作提供资金保障。

徐衣显、王琰君、王军参加会议。(记者 李东慧)