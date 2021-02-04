明天10点，洛阳14所民办中小学校电脑摇号

19日晚，洛报融媒记者从市教育局获悉，明早10点，洛阳将举行义务教育阶段民办学校招生电脑派位(以下简称“摇号”)。今年市属民办义务教育学校分别有7所小学、7所初中需进行电脑派位录取。

19日晚，洛报融媒记者从市教育局获悉，明早10点，洛阳将举行义务教育阶段民办学校招生电脑派位(以下简称“摇号”)。今年市属民办义务教育学校分别有7所小学、7所初中需进行电脑派位录取。 19日晚，洛报融媒记者从市教育局获悉，明早10点，洛阳将举行义务教育阶段民办学校招生电脑派位(以下简称“摇号”)。今年市属民办义务教育学校分别有7所小学、7所初中需进行电脑派位录取。 市教育局有关负责人介绍，按照国家、省相关政策要求，我市2021年全面实行公办民办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的民办学校，实行电脑随机派位录取，并于8月20日上午进行现场直播。 根据政策要求，今年市属民办义务教育学校分别有7所小学、7所初中需进行电脑派位录取。市教育局将统一组织市属民办学校招生电脑派位，派位原始数据将采用加密形式，通过“四个步骤”“三个随机”“一次性录取”等程序进行。派位工作全程录像并邀请家长代表、人大代表、政协委员、公证人员、教育系统纪检监察员、计算机专家、新闻媒体代表等，对电脑派位进行全程监督。电脑派位录取的学生名单，将及时向社会公布。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 王英）