短时强降水、短时大风！洛阳市气象台发布雷电黄色预警

洛阳市气象台8月19日19时30分发布雷电黄色预警信号：预计今天夜里我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。
洛阳市气象台8月19日19时30分发布雷电黄色预警信号：预计今天夜里我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。
洛阳市气象台8月19日19时30分发布雷电黄色预警信号：预计今天夜里我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防雷击、大风、短时强降水准备工作；
2.密切关注天气，尽量避免户外活动。
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