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万人助万企进行时：洛阳启动实施制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增两大行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 20:08

　　19日，我市举行“万人助万企”两大行动新闻发布会，正式推出《洛阳市推进制造业“三大改造”实施方案》《洛阳市高成长性企业提质倍增计划推进方案》及相关配套政策，将通过各种真金白银扶持，用政府“紧日子”换取企业“好日子”，用政府“心服务”营造企业“新发展”，用政府“高效能”推动企业“高成长”，为实现“建强副中心、形成增长极”目标奠定坚实产业基础。

　　启动新一轮更高水平、更大规模“三大改造”

　　“十四五”期间，针对我市制造业存在问题，我市将启动新一轮更高水平、更大规模的“三大改造”，持续推动全市传统优势产业转型升级、加快新旧动能转换，全面提高产业基础高级化、产业链现代化水平。具体包括——

　　两大目标：

　　2021年，推动248家企业实施316个千万元以上“三大改造”项目，总投资872.3亿元、年度计划投资333.2亿元。

　　到2025年，推动1500家以上企业实施“三大改造”，带动改造企业产线员工数量减少20%以上、综合能耗降低10%以上、生产效率提升20%以上，技改投资占工业投资比重位于全省前列。

　　三大任务：

　　全面实施智能化改造，到2025年全市制造业重点领域基本实现数字化，“两化”融合发展水平进入全国先进行列；

　　持续开展绿色化改造，到2025年在先进装备制造、新材料、高端石化、电子信息等领域打造一批绿色制造示范典型；

　　深入开展技术改造，到2025年全员劳动生产率提高20%以上。

　　六项重点工作：

　　建立“三大改造”企业项目库，开展“三大改造”入企诊断，培育工业互联网平台，发展服务型制造，加强重点技术攻关，加强重大装备研发

　　17项支持政策：

　　基础服务3项，包括免费开展入企诊断、实施5G网络免费覆盖，支持智能装备推广应用，为企业实施“三大改造”营造良好环境；

　　支持“三大改造”9项，分别为加大智能化改造支持力度4项，包括支持5G融合应用、支持试点示范建设、支持重大技术装备研发应用、支持工业互联网平台建设；加大绿色化改造支持力度2项，包括支持试点示范建设，实行精准差异化管控；加大技术改造支持力度3项，包括支持“三大改造”重点项目建设、支持创新平台和创新主体建设、支持制造业创新中心建设，充分发挥财政资金引导支持作用，激发企业投身“三大改造”的动力和活力。

　　要素和服务保障4项，包括拟投入不低于30亿元专项基金支持项目建设；鼓励企业开展“零增地”技改；强化水电气暖等配套要素支持；将“三大改造”入库企业作为“万人助万企”重点服务对象，建立手续办理绿色通道和专项资金拨付快速通道。

　　督导考核1项，即建立定期会商、通报督导等机制，将“三大改造”完成情况纳入全市制造业高质量发展年度考核评价体系。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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