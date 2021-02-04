到洛阳西工区办理行政事项，无须再提供这些证明了

在洛阳市西工区办理这些行政事项更加便利了。近日，西工区公布了区级证明事项告知承诺清单，让企业和群众少受重复证明、循环证明、奇葩证明之累。

在洛阳市西工区办理这些行政事项更加便利了。

近日，西工区公布了区级证明事项告知承诺清单，让企业和群众少受重复证明、循环证明、奇葩证明之累。

在西工区办理哪些行政事项适用告知承诺制，减少了哪些证明材料。19日，洛报融媒记者到西工区政务服务中心进行了采访。

西工区公布的清单中，涉及市场监管部门办理的14项行政事项，分别是：公司设立登记；公司变更(备案)登记；分公司、非法人分支机构、营业单位设立登记；分公司、非法人分支机构、营业单位变更(备案)登记；非公司企业法人开业登记；非公司企业法人变更(备案)登记；个体工商户注册登记；个体工商户变更登记；农民专业合作社设立登记；农民专业合作社变更登记；个人独资企业设立登记；个人独资企业变更(备案)登记；合伙企业设立登记；合伙企业变更(备案)登记。

“这14项行政事项的办理，均减少了住所(经营场所)合法使用证明。”西工区政务服务中心窗口工作人员介绍，以往办理这些行政事项根据住所(经营场所)使用权取得方式不同需要提供房产证、租赁合同等证明材料，实行告知承诺制后，填写一份制式的住所(经营场所)申报承诺书即可，无须再提供相关证明材料。

西工区医保局有两项行政事项的相关证明实行告知承诺制，分别是生育医疗费用支付行政事项的生育医疗保险报销无工作证明和参保人员个人账户一次性支付行政事项的死亡证明丢失证明。今后，市民办理相关业务时，无须再提供这两项证明，只需现场签署制式的洛阳市生育医疗保险报销无工作个人承诺书、死亡证明丢失承诺书即可。

“以往，企业在办理人力资源服务许可审批行政事项时，需要先到社保中心办理专职工作人员社会保险证明，今后就不需要了。”该政务服务中心人社窗口工作人员告诉记者，实行告知承诺制后，企业办理这些业务，带着相关材料现场签署公司专职工作人员缴纳社保情况告知承诺书即可，无须再前往社保中心开具相关证明。

“推行告知承诺制后，企业和群众申请办理行政事项时，行政机关将一次性向申请人告知证明义务、证明内容及不实承诺的法律责任，不再索要有关证明。在办理流程方面，将在保留原有办理方式的基础上，增加告知承诺制办理方式。办事群众和企业可自主选择是否采用告知承诺制方式办理，不愿承诺或者无法承诺的，可按照法定要求提交有关证明材料。”西工区司法局有关负责人介绍，取消一种证明材料，办事群众就少排一次队、少跑一次腿，将加强后续推进工作和事中、事后监管工作，及时研究解决新情况新问题，最大限度为企业和市民办事便利。（洛报融媒记者 申利超 文/图 通讯员 李明举 张露敏）