洛阳启动制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增申报工作

19日，洛报融媒记者从市工信局获悉，我市即日起正式启动制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增申报工作。

19日，洛报融媒记者从市工信局获悉，我市即日起正式启动制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增申报工作。

根据规划，我市今年将在更高水平、更大规模上实施新一轮制造业“三大改造”，同时推动高成长性企业规模倍增、效益提升，带动产业总量扩张、结构优化，为加快构建全国先进制造业基地奠定基础。

其中，在“三大改造”领域，在洛注册并独立核算，符合国家产业政策和先进装备制造、特色新材料、高端石化等重点产业高质量发展方向，且有智能化改造、绿色化、技术改造需求等条件的工业企业，均可向所在县区工信部门提出改造申请。县区工信部门初审同意后报市工信局，最终形成年度“三大改造”重点企业库。

对纳入年度“三大改造”重点企业库名单的企业，我市将进行免费诊断、免费培训、免费指导服务支持，并给与不超过5万元企业改造方案设计补贴。

企业在完成改造任务后，须向工信部门提出申请，由市制造强市建设领导小组统筹组织专家团队，依照考核验收办法进行评估验收。验收合格的，由市财政按照相关政策兑现奖补资金。

在高成长性企业提质倍增中，我市将围绕智能装备、电子信息、节能环保、特色新材料、生物医药、新能源、新一代信息技术等新兴产业领域，遴选一批产品前景广、发展速度快、创新能力强、质量效益好的试点企业，其中包括100家左右市级试点企业、500家左右县区级试点企业，和若干家荣誉试点企业，在全市形成“1+N+5”提质倍增企业梯队。

入选企业须在洛阳注册，具有独立法人资格，具备依法经营、诚实守信、申请时不在国家企业信用信息公示系统经营异常名录，且无严重违法失信记录等条件。

申报市级试点的企业，原则上其上年度营业收入不低于1亿元、营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速。其中，注册未满3年的企业，原则上其上年度营业收入不低于2000万元、营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速。软件与信息技术服务业企业营业收入原则上不低于3000万元。

此外，我市还将在全市范围内选取产业带动能力强、集聚效应强、行业引领性强的行业龙头企业，作为荣誉试点企业进行重点培育，享受提质倍增试点企业相关扶持政策。申报荣誉试点的企业，原则上其上年度营业收入不低于30亿元，营业收入增速不低于全市规模以上工业营业收入增速。

在认定过程中，企业可根据申报要求准备各项书面申报材料。各县区政府负责对企业申报材料进行初审并上报，随后市政府组织相关部门对企业材料进行审查并确定初步名单。我市后续将征求部门意见及进行公示，最终确定试点企业并将其纳入管理。

请有意向申报的企业通过洛阳工业互联网平台，线上填报相关申报表。申报业务咨询电话：63936707(三大改造)，63931636(提质倍增)，网络平台操作咨询电话：牛龙飞，13213556673。（洛报融媒记者 陈曦 王雨 通讯员 刘飞）