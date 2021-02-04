今年前七个月，洛阳外贸同比增长67.3%

19日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前七个月我市进出口总值为134.9亿元人民币，同比增长67.3%，高于全省整体增速14.2个百分点。

19日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前七个月我市进出口总值为134.9亿元人民币，同比增长67.3%，高于全省整体增速14.2个百分点。 19日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前七个月我市进出口总值为134.9亿元人民币，同比增长67.3%，高于全省整体增速14.2个百分点。 其中，前七个月我市出口117.1亿元，排名全省第二，同比增长72.9%，高于全省出口整体增速23.5个百分点。全市7月单月进出口29.6亿元，创年内单月新高，同比增长173.6%，环比增长47.6%。 一般贸易大幅增长，为全市外贸发展提供充足动力。前七个月我市一般贸易进出口129.7亿元，同比增长80.9%，占全市进出口总值的96.2%。我市各类贸易主体同期实现全面增长，其中民营企业进出口108.6亿元，同比增长85.4%；国有企业进出口21.5亿元，同比增长20.6%；外商投资企业进出口同比增长12.4%。 去年年底，我国正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。今年前七个月，我市对RCEP贸易伙伴进出口43.8亿元，同比增长73.6%，同期对“一带一路”沿线国家进出口51.8亿元，同比增长62.4%。 在贸易商品上，前七个月，我市出口机电产品48.2亿元，同比增长42.4%，同期实现进口轻循环油、铌铁5.5亿元和2.5亿元，去年同期均无进口。 下一步，我市将继续深入开展“万人助万企”活动，持续优化政策支持，提高服务水平，同时推动银行对外贸企业适当降低贷款门槛，扩大信贷受益范围，缓解企业融资困难，进一步加速全市外贸高质量发展。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 李娟 高泓）