驾驶证期满换证，可线上办理

“驾驶证期满换证业务能不能线上办理？”今日，市民陈女士向我们反映，她的驾驶证即将满6年有效期，需要更换新证。近期，她去了好几个车管中队，发现现场总是排着长队，因为工作原因，没法长时间等待，因此至今没有办成业务。

“驾驶证期满换证业务能不能线上办理？”今日，市民陈女士向我们反映，她的驾驶证即将满6年有效期，需要更换新证。近期，她去了好几个车管中队，发现现场总是排着长队，因为工作原因，没法长时间等待，因此至今没有办成业务。

市交警支队网办中心民警说，驾驶证期满换证业务不仅能去车管中队办，也可以线上办理。市民体检结束后，可以在交管‘12123’App上在线提交体检报告申请换证，新的驾驶证会以邮寄的形式寄给申请人。

“体检地点除了各车管中队，还有两家指定医院，分别是洛阳市中医院和河科大二附院。”民警说，除了期满换证业务，还有50多项业务已经实现线上办理。市民可在手机上下载交管“12123”App，在“业务中心”中查看。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）