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河南省首批教育世家评选结果出炉 洛阳3个教育世家入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 19:46

　　19日，洛报融媒记者从市教育局获悉，经过个人申报、单位推荐、专家评审和结果公示等环节，全省首批教育世家评审结果正式揭晓，共评出50个教育世家。其中，洛阳师范学院赵江、洛阳理工学院王建平、伊滨区第二实验小学魏永辉3个教育世家入选。

　　洛阳师范学院副教授赵江，1959年出生，中共党员，从教39年。赵江的祖父母、父母、丈夫和儿子一家4代7个人都是人民教师。数十年来，他们全家人接力奋战在教育战线上，先后荣获“优秀共产党员”“全国家庭教育先进工作者”“河南省劳动模范”“洛阳市五一劳动奖章”等荣誉。

　　洛阳理工学院教师王建平，1963年出生，中共党员，从教35年。王建平的祖父、父亲、岳父、妻子、妹妹、妹夫、妻妹、女儿4代8个人都是人民教师，他们先后荣获河南省高校学生工作先进个人、洛阳市优秀教育工作者、洛阳市师德标兵、洛阳市优秀教师等荣誉。

　　伊滨区第二实验小学教师魏永辉，1977年出生，中共党员，从教24年。魏永辉的祖父、父亲、妻子和姐姐3代5个人都是教师，他们先后荣获河南省优秀教师、河南省骨干教师、洛阳市优秀教师、洛阳市师德标兵等荣誉。

　　市教育局有关负责人介绍，我省首批教育世家评选和学习宣传活动于今年7月启动，旨在引导广大教师学习发扬教育世家热爱并献身教育事业的崇高精神，提升教育世家的荣誉感、获得感，进一步营造全社会尊师重教良好风尚，推动形成好老师不断涌现、教育世家不断出现的良好局面。参评对象须满足以下条件：拥护中国共产党的领导，忠诚党和人民的教育事业，全面贯彻党的教育方针；连续3代有家庭成员从事教师工作，且长期耕耘在教育教学一线，爱岗敬业，接力奉献；师德表现良好，教学业绩突出，享有较高的社会声誉，人民群众认可。(洛报融媒记者 孟山)
[ 责任编辑：席倩倩]
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