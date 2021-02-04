洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市区违停“15分钟”柔性执法，详细解读来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 18:51

　　日前，市城市管理局出台优化营商环境二十条措施，其中，针对机动车违停治理推出的“15分钟”柔性执法举措备受关注。什么是“15分钟”柔性执法？违停车辆符合哪些条件，驾驶人可以申请免罚？来看详细解读。

　　违停告知单开出后15分钟内，驾驶人赶到现场可申请免罚

　　今天(19日)，城市区机动车违停“15分钟”柔性执法举措正式实施。具体怎么执行？上午，记者跟随洛龙区城市管理局停车秩序执法大队三中队的执法人员上路体验。

　　●9时49分：执法人员开出违停告知单

　　在关林东路与关林南街交叉口附近，执法人员发现多辆机动车占用城市道路违法停车，于是现场采集车辆信息，开出违停告知单。其间，一辆违停轿车的驾驶人杨先生赶到现场，见爱车被贴单，他立即找到现场执法人员。

　　●9时56分：违停车辆驾驶人赶到现场，执法人员补录信息

　　执法人员开出违停告知单的时间是9时49分，杨先生返回违停地点的时间是9时56分，从时间上看，符合“15分钟”柔性执法规定。

　　见杨先生认错态度好，中队长张祥宇对其批评教育后，按规定补录了免罚信息。具体方法是，杨先生打开驾驶室车门，手持违停告知单站在车旁，配合执法人员拍照。

　　“要求打开驾驶室车门，是为了确认到场的确实是违停车辆驾驶人，要求手持违停告知单拍照，是为了补录免罚信息上传平台审核，如果没有这张照片，无法通过平台审核。”张祥宇表示，只要违停车辆和驾驶人符合补录免罚信息的规定，现场执法人员应做到“应补尽补”。

　　●10时35分：免罚信息通过平台审核

　　一线执法人员补录的违停车辆免罚信息，会实时上传到洛阳市机动车违停治理指挥中心审核。10时35分，记者在指挥中心看到，执法人员给杨先生补录的免罚信息出现在系统平台上，工作人员初审、复审均无异议后通过，最终决定不予处罚。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单降至1...
  • 江凌在调研社区养老工作时强调：牢牢...
  • 郑州地铁5条线路空载运行
  • 渑淅高速公路渑池至洛宁段项目加快推进
  • 河南多地迎大暴雨！特大暴雨！省防汛...
  • 20日起，洛阳城市区电动自行车暂停上牌
  • 洛龙区防疫集中隔离点：智能门磁“站...
  • 洛阳火车站陆续恢复陇海线客运列车
  • 江凌徐衣显与河南铁投公司董事长悦国...
  • 预计到2022年2月，洛阳秦岭防洪渠将整...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳市体育中心自行车...
    洛龙区农民茹军军的信...
    万人助万企进行时：服...
    古城街道英才社区运用...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605