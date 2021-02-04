洛阳市区违停“15分钟”柔性执法，详细解读来了

日前，市城市管理局出台优化营商环境二十条措施，其中，针对机动车违停治理推出的“15分钟”柔性执法举措备受关注。什么是“15分钟”柔性执法？违停车辆符合哪些条件，驾驶人可以申请免罚？来看详细解读。

日前，市城市管理局出台优化营商环境二十条措施，其中，针对机动车违停治理推出的“15分钟”柔性执法举措备受关注。什么是“15分钟”柔性执法？违停车辆符合哪些条件，驾驶人可以申请免罚？来看详细解读。

违停告知单开出后15分钟内，驾驶人赶到现场可申请免罚

今天(19日)，城市区机动车违停“15分钟”柔性执法举措正式实施。具体怎么执行？上午，记者跟随洛龙区城市管理局停车秩序执法大队三中队的执法人员上路体验。

●9时49分：执法人员开出违停告知单

在关林东路与关林南街交叉口附近，执法人员发现多辆机动车占用城市道路违法停车，于是现场采集车辆信息，开出违停告知单。其间，一辆违停轿车的驾驶人杨先生赶到现场，见爱车被贴单，他立即找到现场执法人员。

●9时56分：违停车辆驾驶人赶到现场，执法人员补录信息

执法人员开出违停告知单的时间是9时49分，杨先生返回违停地点的时间是9时56分，从时间上看，符合“15分钟”柔性执法规定。

见杨先生认错态度好，中队长张祥宇对其批评教育后，按规定补录了免罚信息。具体方法是，杨先生打开驾驶室车门，手持违停告知单站在车旁，配合执法人员拍照。

“要求打开驾驶室车门，是为了确认到场的确实是违停车辆驾驶人，要求手持违停告知单拍照，是为了补录免罚信息上传平台审核，如果没有这张照片，无法通过平台审核。”张祥宇表示，只要违停车辆和驾驶人符合补录免罚信息的规定，现场执法人员应做到“应补尽补”。

●10时35分：免罚信息通过平台审核

一线执法人员补录的违停车辆免罚信息，会实时上传到洛阳市机动车违停治理指挥中心审核。10时35分，记者在指挥中心看到，执法人员给杨先生补录的免罚信息出现在系统平台上，工作人员初审、复审均无异议后通过，最终决定不予处罚。