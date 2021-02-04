洛阳在售商品抽检结果出炉 涉及儿童用品、消防用品等

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，按照2021年抽检计划，结合我市实际，该局分别对洛阳市场上在售的儿童用品、消防产品和日用化学制品及卫生用品进行了质量监督抽查，目前结果已经出炉。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，按照2021年抽检计划，结合我市实际，该局分别对洛阳市场上在售的儿童用品、消防产品和日用化学制品及卫生用品进行了质量监督抽查，目前结果已经出炉。

其中，抽取儿童用品78个批次，涉及玩具、文具、服装等，不符合标准要求2个批次，不符合标准发现率2.56%。分别是：孟津区城关珈畅百货商行销售的粉红豹毛绒玩具，无商标，缝纫质量、成品外表和装配质量不符合标准；孟津区城关熙美百货商行销售的爱跳舞的萌裙牛玩具23cm(粉色)，商标为熙美誠品，质量不符合标准。

抽取消防产品45个批次，不符合标准要求1个批次，不符合标准发现率2.22%。其中，宜阳县城关镇经业消防器材部销售的有衬里消防水带最小爆破压力不符合标准，商标为沐氏双牛，生产日期为2021年1月，规格型号8-65-25，生产企业为扬州双牛消防装备有限公司。

抽取日用化学制品及卫生用品40个批次，涉及手洗用餐具洗涤剂、洗发水等，全部符合标准要求。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，市民在挑选儿童用品时一定要查看外包装是否标有我国强制性产品3C认证标志，即“CCC”认证，这是质量安全的有效保证，需要认证的包括儿童自行车、儿童推车，儿童三轮车、婴儿学步车，儿童玩具等。考虑到儿童用品的特殊性，请您务必仔细查看商品包装标识、说明书、警告内容，注意核实该用品的使用年龄段，安全警示语等。

如今，各种消防用品已经进入百姓家。您在选购消防用品时，首先要选择正规消防器材经销商，避免买到假冒伪劣产品。其次，要查看产品外观，如果制作工艺粗糙，或者标签和质量检验标志(合格证)不清晰，建议不要购买。最后还要看是否有“CCC”认证，消防产品需要认证的有灭火器、火灾报警器、探测器、应急照明灯等。您还可以登录中国消防产品信息网，进入消防产品信息查询界面，输入选购的消防产品身份信息标志编码查询真伪。

建议您在购物时，尽量选择信誉较好的正规店铺，及时向经营者索取发票或购物凭证，作为日后维权的证据，如果在购物时合法权益受到损害，请拨打电话12315投诉维权。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 岳金龙 文/图)