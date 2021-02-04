洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

万人助万企进行时：“贷”来“及时雨” 解了“燃眉急”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 17:59

　　19日，在位于高新区的双洎能源(洛阳)有限公司智能化生产线上，一块块锂原电池产品相继下线，即将销往广东、浙江、山东等地。这些产品的生产资金，不少是“贷”来的。

　　作为国家高新技术企业，双洎能源(洛阳)有限公司一直深耕于锂原电池、复合电容以及热电池的研发，其产品广泛应用于医疗、智能穿戴、通信、安防、智能交通等领域，产品性能居国内行业前列。

　　“今年上半年，企业签下了不少订单，但由于下游客户回款慢以及原材料价格上涨，突如其来的资金压力使公司的生产经营受到不小影响，急需流动资金来支持生产和经营。”双洎能源(洛阳)有限公司副总经理叶旭辉说，如何快速筹措资金让公司上下犯了愁。

　　“万人助万企”活动开展后，市科技部门在走访中了解到企业流动资金困难的问题，建议企业申请“科技贷”缓解资金难题。企业提出“科技贷”申请后，相关部门与金融机构迅速与企业对接，量身定制信贷方案，为企业优化业务流程。

　　前不久，300万元“科技贷”资金顺利转入双洎能源(洛阳)有限公司的账户。让叶旭辉没想到的是，从企业提出贷款需求到最终实现款项发放，只用了短短一周时间。

　　“多亏‘科技贷’及时发放，解了企业的燃眉之急。”叶旭辉说，顺利渡过难关之后，企业很快恢复正常生产，按时完成订单，产品如期交付。

　　“万人助万企”活动开展以来，我市深入推行“科技贷”，放宽“科技贷”业务准入范围，确保“科技贷”应贷尽贷、应贷快贷，对符合条件的科技型企业提供最高500万元、期限不超过2年的贷款支持，同时提供最低50%的贷款抵押减免。截至目前，“科技贷”已累计为11家企业提供贷款授信3210万元。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 牛硕果)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单降至1...
  • 江凌在调研社区养老工作时强调：牢牢...
  • 郑州地铁5条线路空载运行
  • 渑淅高速公路渑池至洛宁段项目加快推进
  • 河南多地迎大暴雨！特大暴雨！省防汛...
  • 20日起，洛阳城市区电动自行车暂停上牌
  • 洛龙区防疫集中隔离点：智能门磁“站...
  • 洛阳火车站陆续恢复陇海线客运列车
  • 江凌徐衣显与河南铁投公司董事长悦国...
  • 预计到2022年2月，洛阳秦岭防洪渠将整...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳市体育中心自行车...
    洛龙区农民茹军军的信...
    万人助万企进行时：服...
    古城街道英才社区运用...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605