万人助万企进行时：“贷”来“及时雨” 解了“燃眉急”

19日，在位于高新区的双洎能源(洛阳)有限公司智能化生产线上，一块块锂原电池产品相继下线，即将销往广东、浙江、山东等地。这些产品的生产资金，不少是“贷”来的。

19日，在位于高新区的双洎能源(洛阳)有限公司智能化生产线上，一块块锂原电池产品相继下线，即将销往广东、浙江、山东等地。这些产品的生产资金，不少是“贷”来的。

作为国家高新技术企业，双洎能源(洛阳)有限公司一直深耕于锂原电池、复合电容以及热电池的研发，其产品广泛应用于医疗、智能穿戴、通信、安防、智能交通等领域，产品性能居国内行业前列。

“今年上半年，企业签下了不少订单，但由于下游客户回款慢以及原材料价格上涨，突如其来的资金压力使公司的生产经营受到不小影响，急需流动资金来支持生产和经营。”双洎能源(洛阳)有限公司副总经理叶旭辉说，如何快速筹措资金让公司上下犯了愁。

“万人助万企”活动开展后，市科技部门在走访中了解到企业流动资金困难的问题，建议企业申请“科技贷”缓解资金难题。企业提出“科技贷”申请后，相关部门与金融机构迅速与企业对接，量身定制信贷方案，为企业优化业务流程。

前不久，300万元“科技贷”资金顺利转入双洎能源(洛阳)有限公司的账户。让叶旭辉没想到的是，从企业提出贷款需求到最终实现款项发放，只用了短短一周时间。

“多亏‘科技贷’及时发放，解了企业的燃眉之急。”叶旭辉说，顺利渡过难关之后，企业很快恢复正常生产，按时完成订单，产品如期交付。

“万人助万企”活动开展以来，我市深入推行“科技贷”，放宽“科技贷”业务准入范围，确保“科技贷”应贷尽贷、应贷快贷，对符合条件的科技型企业提供最高500万元、期限不超过2年的贷款支持，同时提供最低50%的贷款抵押减免。截至目前，“科技贷”已累计为11家企业提供贷款授信3210万元。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 牛硕果)