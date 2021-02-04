线下退赃大会改线上 民警视频连线退还5辆被盗车

19日，一场特别的线上退赃大会在洛龙公安分局科技园派出所上演。受疫情影响，办案民警将退赃大会搬到线上，将5辆追回的被盗车辆退还受害人。

19日，一场特别的线上退赃大会在洛龙公安分局科技园派出所上演。受疫情影响，办案民警将退赃大会搬到线上，将5辆追回的被盗车辆退还受害人。

“您的车上有啥特点？看看哪辆是您的。”19日上午，在科技园派出所院内，5辆被盗车辆一字排开，办案民警王宁博手持手机，与受害人之一的白先生视频连线，让对方线上认领自己的车。

说起线上认领爱车的事情，白先生直呼“很有趣”。他家住在洛龙区龙丰A区，2019年底花约2万元购买一辆摩托车，用于接送孩子上下学，车平时停在小区楼下，未上大锁。7月26日一早，他骑车发现爱车不翼而飞，在小区找一圈没找到，调取监控发现当日凌晨2点半左右，车被两名男子盗走，他拨打110报警后，王宁博及其同事接手此案。

“近期辖区频繁发生车辆被盗案。”王宁博说，之前他们接到3起摩托车或电动车被盗的警情，调取案发地监控确认，犯罪嫌疑人是由3名男子组成的盗窃团伙，其中一人的头发染成黄色，体貌特征明显。他们正在调查此案时，辖区又有一辆摩托车被盗，经核实系同一伙人所为。