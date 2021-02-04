洛阳凌波桥以西是否有商业规划？自然资源和规划局回复

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：凌波桥以西是否有商业规划？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：凌波桥以西是否有商业规划？

洛阳市自然资源和规划局回复：根据洛阳市洛龙高新区控制性详细规划，沿开元大道共规划东西两处片区级公共服务中心，西处公共服务中心位于洛宜路与子美街交叉口(丝路大道以西约1公里)，共规划一处公园、一处体育设施用地和两处商业设施用地(商业建筑总量约15万平方米)，可建设大型商业设施为周边居民提供服务。东处公共服务中心位于开元大道与宇文凯街交叉口(丝路大道以东约1公里)，商业用地面积约80亩。目前该地块为产能较低的工业，在后期产业升级中逐步腾退老旧工业，建设洛龙高新片区公共服务中心，兼顾为周边居民提供生活配套服务。同时，我局近期已出让开元大道与子美街东北角商住用地，总建筑量约19万平方米，其中商业建筑量约2.9万平方米，用于配套建设商业商务设施，满足周边居民生活购物需求。

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