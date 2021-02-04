预计到2022年2月，洛阳秦岭防洪渠将整体完工

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：秦岭防洪渠施工进展如何？什么时候完工？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：秦岭防洪渠施工进展如何？什么时候完工？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：秦岭防洪渠施工进展如何？什么时候完工？
涧西区西苑城投回复：秦岭防洪渠涧西段，自丝路大道至周山大道，共计4.45公里，渠南设计30米宽，渠北设计40米宽，设计招标已经完成。目前主要施工段为秦岭路至龙鳞路段，由于属地划分以及拆迁征地等问题，丝路大道至秦岭路约1.33公里，龙鳞路至周山大道约900米，存在征地拆迁和属地划分问题，区政府正在协调，整个秦岭防洪渠计划2022年2月完工。
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