寒门学子收到大学录取通知书 暗暗立誓要做哥哥的“太阳”

家在汝阳县三屯镇红军村的张志豪，在今年高考中取得了理科626分的好成绩，目前已被吉林大学食品科学与工程专业录取。

家在汝阳县三屯镇红军村的张志豪，在今年高考中取得了理科626分的好成绩，目前已被吉林大学食品科学与工程专业录取。

手握这张沉甸甸的录取通知书，19岁的张志豪心里百感交集。一方面，他兴奋地知道自己将有机会通过读书走出山村，实现自己的梦想；另一方面，他也心疼地明白，为了支撑他的梦想，哥哥还要继续在外奋斗做他的“大山”。

兄弟情深，哥哥是弟弟的“大山”

在收到吉林大学的录取通知书后，张志豪就收拾了几件衣服从汝阳来到了市区，他在涧西区一休闲场所找了份服务员的工作。

“我有的是劲儿，不怕出力，就想多赚点儿钱。”张志豪说，他的父亲在去年年底因病去世了，家里只剩下了母亲和他们三兄弟，哥哥在外打工，弟弟将上高一，“家里很多要花钱的地方。”

因为疫情原因，张志豪的勤工俭学计划暂时搁浅，现在的他，每天帮妈妈下地干活、辅导弟弟功课，生活也安排得满满当当。

“最苦的是我哥，他连恋爱都不敢谈。”说起哥哥张玉坤，张志豪一下子红了眼眶。张志豪说，哥哥比他大6岁，大专毕业后本可以在家附近找一份安稳的工作结婚生子，但为了让他和弟弟继续学业，同时也减轻母亲的负担，还是选择了去沿海城市城市打工，每个月，只给自己留少量的生活费，其余的钱都会寄回家里。

张志豪回忆，从小到大，哥哥都是自己的“大山”。无论自己是受了委屈，还是遇到了困难，或是有了想要的东西，哥哥都会尽量满足他，而对于自己则是能省则省。