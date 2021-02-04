济源阳台宫 李白点赞的好地方

阳台宫是个好地方。这好是因人而异的：观光客能看到好风光，历史迷能挖到老故事，建筑爱好者可饱览一流的古建筑，善男信女则能在此寻到心灵的宁静。

沧桑古建

阳台宫是个好地方。这好是因人而异的：观光客能看到好风光，历史迷能挖到老故事，建筑爱好者可饱览一流的古建筑，善男信女则能在此寻到心灵的宁静。

这座千年道观，位于洛阳附近的济源市，背靠大名鼎鼎的王屋山——愚公移山故事的发源地，清风绕梁，香烟袅袅，风景如画。

观内保存着恢宏的国宝级古建筑，流传着“诗仙”李白寻仙不遇的传说。

山高水长

李白行游天下，潇潇洒洒，四海之内皆兄弟，和三教九流都能坐在一起喝酒。

公元744年，他和好哥们儿高适，以及在洛阳结识的小兄弟杜甫，结伴同游阳台宫，打算拜访一下老朋友司马承祯道长。

阳台宫位于济源市西北30公里处王屋山山麓，坐北朝南，依山而建，临风沐云，仙气飘飘。

在那里修道的司马承祯，是一位神仙人物。他是道教上清派的一代宗师，河南人，仙风道骨，气度不凡。唐玄宗尊其为师，曾追随其修行悟道。一代女皇武则天——唐玄宗的奶奶，也曾在京都亲切地会见他。

阳台宫始建于唐朝开元年间。当时，唐玄宗给了司马承祯一个特权，允许他在东都洛阳旁边的王屋山自选风水宝地，建观而居。

那正是李白生活的时代。公元743年，43岁的李白被召入皇宫，得到了唐玄宗的亲切接见。皇帝与杨贵妃赏牡丹，他写诗助兴“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”，荣宠一时。然而君王喜怒不定，没多久，李白就因触怒权贵，被“礼貌”地请出了宫。

次年，他在洛阳遇到了杜甫，相约喊上高适，访道求仙。

那年头没有手机、没有电报，山高水长，联络感情全凭书信往来，好消息传得慢，坏消息传得也慢。

一行人到了阳台宫，才知司马道长已经驾鹤西去，今生无缘相见。

李白怅然若失，转念释然，挥笔写了一首四言诗：“山高水长，物象千万，非有老笔，清壮可穷。十八日，上阳台书，太白。”

这便是书法名帖《上阳台帖》。此帖几经辗转，现藏于北京故宫博物院，是目前唯一存世的李白书法真迹。