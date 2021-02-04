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爱心人士为洛阳“孝心少年”送去3000元捐款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.19 09:02
韩佳林（左）收到爱心人士的捐款

　　“希望这笔钱对你有所帮助。”昨日上午，爱心人士左鑫将3000元爱心款交给了即将步入大学的韩佳林。

　　16日，本网报道了孟津区的韩佳林要带高位截瘫的父亲去上大学的消息(详见>>父亲高位截瘫 洛阳“孝心少年”要带着父亲去上大学)，受到众多爱心人士关注。一些爱心人士拨打本报电话，想资助韩佳林，河南大进律师事务所负责人左鑫就是其中之一。看到报道后，左鑫第一时间与记者取得联系，询问有关韩佳林的家庭情况，决定对其进行资助。

　　昨日一早，左鑫与律师事务所的几名年轻律师，带着两桶油、一袋米和一箱饮料来到韩佳林家。看到众人到来，韩佳林和父亲立即招呼大家进屋休息。虽然房间不大，但收拾得井井有条，一面墙上张贴着韩佳林从小学至高中获得的数十张奖状，桌子上摆放着韩佳林的奖杯与荣誉证书。

　　“困难只是一时的，相信你们的日子会越来越好。”左鑫当场将3000元爱心款交给韩佳林，鼓励他好好学习。面对爱心人士的捐款，父子俩连连感谢。

　　韩佳林照顾高位截瘫父亲的事情经“洛视频”抖音号发布后，也引起众多网友点赞，目前相关视频点击量达271万人次，点赞量近6万人次。“奖状墙是最好的装饰，孝心是最高的修养”“孩子真棒，加油”……网友纷纷留言。此外，还有不少人留言要为父子俩捐款捐物。

　　“网友@稻草人给我发信息，要给孩子邮寄一个拉杆箱。”韩佳林的父亲韩中孝说，还有不少人询问其家庭地址，准备到家里看望，他十分感谢晚报的报道与河南大进律师事务所律师等爱心人士的关注。韩佳林说，等大学毕业参加工作后，也会尽力回报社会。(记者 魏巍 见习记者 吕百营 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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