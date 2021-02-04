偃师区第一次党代会透露——首阳新区将尽快完善功能

记者从近日召开的偃师区第一次党代会上获悉，该区将进一步推动城市提质扩容，推动首阳新区尽快完善功能、汇聚人气，持续完善城乡路网结构。

记者从近日召开的偃师区第一次党代会上获悉，该区将进一步推动城市提质扩容，推动首阳新区尽快完善功能、汇聚人气，持续完善城乡路网结构。 记者从近日召开的偃师区第一次党代会上获悉，该区将进一步推动城市提质扩容，推动首阳新区尽快完善功能、汇聚人气，持续完善城乡路网结构。 会议透露，今后5年，偃师区将以完善功能配套为重点，加快首阳新区学校、医院、文化、生态、商业等领域项目建设。以产城融合发展为方向，加快推进岳滩、顾县板块重大基础设施建设和城市配套设施升级完善，全面提升城区集聚承载力和综合服务功能。同时，坚持交通先行，持续完善城乡路网结构，重点做好滨河路打通、商汤大道改造、新新路北延、文化路南延、民主路西延等项目，打通城区断头路。 偃师区有关负责人表示，对标“文旅文创成支柱”要求，该区将全面提升文化遗产保护利用水平，加快二里头遗址、偃师商城遗址等考古发掘，积极配合二里头遗址申报世界文化遗产。吸引社会资本投资文旅产业，真正盘活玄奘故里、杜甫墓、颜真卿墓等历史遗存，积极打造吃住行游购娱业态，努力把偃师的历史文化资源优势转化为旅游产业发展优势。在公共文化设施建设方面，该区将完善提升镇、村文化场馆配套设施，打造城区和中心镇15分钟、一般镇20分钟公共文化服务圈。 “十四五”期间，偃师将进一步加强职业教育建设，加快培养产业工人，再造劳动力新优势。同时，持续深化教育改革，优化资源配置，完善普惠性学前教育，促进义务教育优质均衡发展，全面提升教育质量，打造“洛阳第一、河南一流”的教育名片。 会议还提出，偃师区要持续深化“放管服”改革，推动“一网通办”前提下“最多跑一次”向“一次不用跑”转变，打造不打烊的“数字政府”。(记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 王祝鹏)