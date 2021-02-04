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让企业“哨声”有回响（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.19 08:32

　　上线以来企业反映问题解决率达100%！洛宁县开发了一款精准服务企业的微信小程序，企业遇到生产经营难题，均可登录吹响“服务哨”，部门“报到时间”从小时缩短到分，受到企业好评。“企业吹哨、部门报到”，闻哨必动、有求必应，这样的“万人助万企”实践可以再来几打！

　　服务就是责任，“哨声”就是信号。企业反客为主，主动召唤部门服务，倒逼部门当好“店小二”，第一时间“响应”，瞄准企业投资生产经营中的“堵点”“痛点”下大气力、啃硬骨头，清除一切阻碍企业发展的“中梗阻”，变“以部门为中心”为“以企业为中心”，变“被动服务”为“主动服务”，“说到做到、服务周到”，方能打通服务企业的“最后一公里”。

　　近来，我市深入开展“万人助万企”活动，出台了一揽子惠企政策，并派出大批干部深入企业对接服务，变身惠企政策“宣传员”、企业项目“代办员”、困难问题“协调员”，为企业解决了一批实际难题，为经济更好发展提供了有力支撑，但工作中也存在“看得见的管不了，管得了的看不见”“叫腰腿不来，叫腿腰不来”等现象，服务水平有待提高。只有跟企业贴得再近些，“马上就办”的作风再硬些，让助企的“哨子”声声有回响，才能在良性互动中服务更精准，激发市场主体活力。

　　服务企业就是服务发展。当前，洛阳疫情防控形势复杂，经济下行压力较大，助企纾困尤为迫切。以行动作答卷、以结果论英雄，优化服务方式，完善企业服务云平台和定期走访等常态化服务机制，现场办公、协同破题，事不完、人不撤，真正把服务做到企业心坎上，这是职责所在，更是能力的彰显！下沉项目建设和企业一线，到听得见企业“哨声”的地方去，以“服务指数”赢得企业“满意指数”，我们就能汇聚洛阳高质量发展的强大动力！(孙利华)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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