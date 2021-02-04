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市人大常委会召开主任（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.19 08:32

　　昨日，市十五届人大常委会召开第42次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议研究通过了市十五届人大常委会第二十七次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第二十七次会议于8月25日至26日召开。会议建议议程主要有：传达学习习近平总书记近期重要讲话指示批示精神及中央、省、市近期会议精神等；对《洛阳市水资源管理条例(修订草案)》进行一审；听取和审议《洛阳市湿地保护条例(草案修改稿)》，市人大常委会关于检查固体废物污染环境防治“一法一条例”贯彻执行情况的报告，关于洛阳市2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，关于洛阳市2020年财政决算和2021年1—6月份财政预算执行情况的报告，关于2020年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，关于城区中小学校幼儿园专项布局规划落实情况的报告，关于《关于进一步加强我市城市生活垃圾分类管理的议案》的决议落实情况的报告，市人民检察院关于刑事执行检察工作情况的报告，市人大常委会关于接受刘宛康辞去河南省第十三届人民代表大会代表职务的决定(草案)；听取和审议关于黄河流域生态保护和高质量发展工作情况的报告，并进行专题询问；审查洛阳市人民政府关于2035年远景目标和“十四五”规划部分指标调整的议案，关于对《关于2020年环境状况和环境保护目标完成情况的报告》审议意见落实情况的报告；人事任免事项等。会议听取并讨论了上述有关事项。

　　会议听取并讨论了关于开展黄河流域生态保护和高质量发展专题询问工作准备情况的汇报，市人大常委会检查非物质文化遗产“一法两条例”贯彻执行情况的实施方案，市人大常委会检查《中华人民共和国红十字会法》贯彻执行情况的实施方案，市人大常委会检查《洛阳市市区养犬管理规定》贯彻执行情况的实施方案，关于洛阳市物业管理立法的调研报告。(记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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