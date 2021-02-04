徐衣显在全市重点企业培育、“三大改造”暨高成长性企业提质倍增工作推进会上强调：壮大优质存量 释放潜力增量 培育高成长变量 为打造国家装备制造业基地筑牢坚实支撑

昨日上午，全市重点企业培育、“三大改造”暨高成长性企业提质倍增工作推进会召开。 昨日上午，全市重点企业培育、“三大改造”暨高成长性企业提质倍增工作推进会召开。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并讲话，强调制造业是洛阳兴家、当家产业，要树牢“服务企业就是服务大局”理念，进一步抓紧抓实抓细“三大改造”、高成长性企业提质倍增和“万人助万企”等工作，壮大优质存量、释放潜力增量、培育高成长变量，为打造国家装备制造业基地提供强力支撑。 徐衣显强调，一要聚焦产业转型升级，深入开展新一轮更高质量“三大改造”。全面推进智能化改造，聚力5G、大数据、人工智能等应用，加速自动化、数字化、网络化、智能化发展。持续开展绿色化改造，落实“碳达峰、碳中和”要求，强力推广低碳技术、绿色工艺、清洁装备，打造绿色制造体系。深入开展技术改造，聚焦装备、轴承、新材料等重点领域发力攻坚，突进产业链中高端，抢占市场竞争制高点。要“一企一档”建立改造企业项目库，“一企一策”加大项目推进力度，“一企一案”强化财政金融保障，促进“三大改造”提质增效。二要聚焦推动主导特色，大力实施高成长性企业提质倍增计划。 坚持“企业主体”和“政府引导”相结合。强化企业主体地位，坚持“外扩规模”与“内强驱动”相结合，以改革创新激发企业内生动力，以“质变”促“倍增”。加大政府引导力度，紧紧围绕产业结构优化、主导产业集聚，培育龙头企业，推动产业延链强链式和集聚式发展，建立考核评价指标体系，做到动态调整、精准支持。三要聚焦优化发展环境，纵深推进“万人助万企”活动。围绕“统”字抓统筹，一体谋划、一体保障、一体推进，着力防风险、解难题、强调度、稳运行、抓增量、育后劲。围绕“降”字减税费，畅通绿色通道、直达机制，实现惠企便企政策应享尽享、应享快享。围绕“保”字破瓶颈，建立政银企、校地企、政企常态化对接平台，开展实质性保障与合作。围绕“效”字解难题，坚持企业分包、专班推进、跟踪督办、台账销号，市县两级建立定期调度机制、常态联席制度，着力提高问题解决率和企业满意度。围绕“优”字抓环境，深化“放管服效”改革，推动“多评合一”，构建亲清政商关系，做到有事必服、无事不扰。 侯占国、任丽君参加会议。(记者 李三旺 孙小蕊)