致全市医务工作者的慰问信

在第四个中国医师节来临之际，市委、市政府谨向全市广大医务工作者致以节日的祝贺和诚挚的问候！对你们长期以来保障全市人民生命安全和身体健康所作的辛勤努力和无私奉献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！向长期默默支持全市医疗卫生健康事业的广大医务工作者家属致以美好的祝愿！

全市广大医务工作者：

在第四个中国医师节来临之际，市委、市政府谨向全市广大医务工作者致以节日的祝贺和诚挚的问候！对你们长期以来保障全市人民生命安全和身体健康所作的辛勤努力和无私奉献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！向长期默默支持全市医疗卫生健康事业的广大医务工作者家属致以美好的祝愿！

仁心为民、初心不渝。长期以来，全市广大医务工作者秉承“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，在各自岗位上辛勤耕耘、努力工作，用实际行动守护着洛阳人民的生命健康，为推动全市卫生健康事业发展和保障洛阳经济社会发展作出了卓越的贡献。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市医务工作者特别是广大医师始终坚持人民至上、生命至上，坚决响应市委、市政府号召，临危不惧，白衣执甲、逆行出征，始终战斗在全市疫情防控第一线、最前沿，同时间赛跑，与病魔较量，用血肉之躯在河洛大地筑起了一道牢不可破的健康防线，为打赢抗疫这场硬仗作出了不可磨灭的历史贡献！你们用实际行动践行着医者为民的初心与使命，展现了大爱无疆的医者风貌和甘于奉献的责任担当。你们不愧是新时代护佑人民健康的忠诚卫士！不愧是洛阳人民心中的英雄！

百年华诞同筑梦，医者担当践初心。全市广大医务工作者是全民健康的守护者，是抗击疫情的中流砥柱，是建设健康洛阳、推动全市卫生健康事业改革发展的主力军。当前，新冠肺炎疫情在全国范围内还未彻底扑灭，形势复杂严峻，容不得丝毫懈怠。希望广大医务工作者牢固树立“以人民健康为中心”的服务理念，不忘初心、再接再厉，与全市人民一道，坚决守住不发生本地感染病例的底线，奋力夺取抗击疫情的决定性胜利。

市委、市政府将认真落实上级政策，切实加强医务工作者待遇保障，当好医务工作者的坚强后盾。社会各界要树立尊重医生就是尊重生命的理念，不断增进全社会对医务工作者和卫生健康工作的理解认同，持续营造尊医重卫的良好氛围。广大医务工作者要聚焦群众所急所需所盼，努力提供更加优质、更加高效、更加安全的医疗健康服务，为“建强副中心形成增长极”提供有力保障!

祝愿全市广大医务工作者节日快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委 洛阳市人民政府

2021年8月18日