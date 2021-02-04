万人助万企进行时：服务到位 企业“回家”

18日上午，位于洛龙高新区的洛阳普瑞曼环保科技有限公司建设正酣，一条关于制造新型油气回收装置的生产线即将上马，企业发展迎来新的春天。

助企服务员 了解企业生产情况

18日上午，位于洛龙高新区的洛阳普瑞曼环保科技有限公司建设正酣，一条关于制造新型油气回收装置的生产线即将上马，企业发展迎来新的春天。

“之前约束我们发展的几个问题很快解决了，‘回家’的感觉真好！”企业负责人吴进卿高兴地表示。

说“回家”，是因为普瑞曼原本是一家洛龙区企业，吴进卿自己也是该区居民。此前为扩大生产规模，企业选择外迁，如今又回到区里，进行二次发展。

这次“回家”，与洛龙区积极推进的“腾笼换鸟”不无关系。近年，该区围绕盘活利用低效资产展开积极探索，通过不断加强动态跟踪，确保存量资产信息数据库准确全面，并持续排查搬迁转移低效资产企业，不断将具有高成长性的高科技企业、高端制造业项目引进来。

而作为一家科技创新型中小企业，“出门在外”的普瑞曼则抓住绿色产业发展风口，其研发的环保型油气回收装置、油气回收加油枪等产品，质量超越欧美同类产品，填补国内多项行业空白，销量位居全国前列。企业因此不断提速，在短短几年内产值实现数十倍增长。

一方面是家里刚刚“清扫”腾出地方，另一方面是“出门”的企业体量增长，需要进一步发展空间，于是一场“一拍即合”的“回家”之旅顺利开展。

在此前的“腾笼换鸟”对接中，区里的热情服务就给普瑞曼留下了良好印象。而近期实施的“万人助万企”活动，则让企业进一步感受到“回家”的温暖。

在普瑞曼落地后，洛龙区助企服务员何艳利迅速上门对接。当了解到企业因扩大生产规模面临招工难，尤其是存在十多人的研发人员缺口时，她第一时间与人社部门对接，并将企业需求人才的信息通过相关渠道进行发布，企业用工人员得到及时补充，保障了正常运转。

此外，该企业缺少研发平台和资金的难题也在近期得到解决。在助企服务员的协调和积极联系下，普瑞曼与大连理工大学洛阳研究院开展技术合作交流，目前经过沟通，双方已在氢能源、污水处理等方面达成初步合作意向。（洛报融媒记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 文/图）