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万人助万企进行时：解决停车难，这俩办事处出实招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 21:11

　　位于青年宫广场两侧的左安街、右安街，由于周边老旧小区条件所限，车辆乱停乱放、车道拥堵，既给周边群众出行带来不便，也影响了附近商户的正常经营。可如今，这里变了新模样，道路两侧车辆整齐摆放，行车一路畅通。

　　其实，广场后面去年就建了个立体停车场，有78个停车位，可基本满足附近停车需求。原先，机动车随意停放惯了，大家想省个停车费，停车场闲置，沿街商户却有苦没处说。

　　变化，是近几日才发生的。“停车难所带来客流量减少，之前是困扰我们企业发展的最大问题，现在我们再也不用担心了。”昨日，洛阳新华角川国际影城有限公司负责人李国庆这样说道。

　　东北隅辖区地处老城区中心区域，属传统商贸区，商铺林立而街道狭窄，停车难是一直以来制约该区域经济快速发展的瓶颈。

　　“万人助万企”活动开展以来，东北隅街道办事处的工作人员在深入企业调研时得知了这一情况，积极与城管部门沟通，加强对左安街、右安街以及敬事街等青年宫广场周边乱停车现象的治理，切实解决群众的停车难问题。

　　同样因停车问题制约企业发展的，还有东南隅辖区的凯元大酒店及其周边商户。由于临近中州路，凯元大酒店门前的停车位也极为紧张。目前，东南隅街道办事处正与附近单位积极协调，寻求内部停车场适时对外开放，以上问题正在逐步解决。

　　“解决停车难问题既是民生实事，更是助企实招。看到政府实实在在帮助企业解决问题，我们的发展劲头更足了。”李国庆说。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 谢向前）
[ 责任编辑：席倩倩]
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