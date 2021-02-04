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被外交部发言人赵立坚转发！《龙门金刚》火到国外
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 21:11

　　美“出圈”的《龙门金刚》火到国外啦！

网络资料
 

　　河南卫视《七夕奇妙游》开场舞《龙门金刚》在获得人民日报、中国日报等主流媒体报道、转发完整版视频后，被外交部发言人赵立坚在海外社交媒体转推，赢得外国网友纷纷点赞。

　　同时，《龙门金刚》完整版视频还一度登上文旅部对外云平台，并在YouTube、Google、Facebook等平台多次传播，受到各国网友好评。

　　对此，不少国内网友纷纷表示，艺术无国界，期盼世界文化遗产焕发出更加光彩夺目的魅力，吸引更多人爱上中国传统文化！(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 实习生 李玉冰)
[ 责任编辑：席倩倩]
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