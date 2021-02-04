被外交部发言人赵立坚转发！《龙门金刚》火到国外

美“出圈”的《龙门金刚》火到国外啦！
美“出圈”的《龙门金刚》火到国外啦！
美“出圈”的《龙门金刚》火到国外啦！
河南卫视《七夕奇妙游》开场舞《龙门金刚》在获得人民日报、中国日报等主流媒体报道、转发完整版视频后，被外交部发言人赵立坚在海外社交媒体转推，赢得外国网友纷纷点赞。
同时，《龙门金刚》完整版视频还一度登上文旅部对外云平台，并在YouTube、Google、Facebook等平台多次传播，受到各国网友好评。
对此，不少国内网友纷纷表示，艺术无国界，期盼世界文化遗产焕发出更加光彩夺目的魅力，吸引更多人爱上中国传统文化！(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 实习生 李玉冰)
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