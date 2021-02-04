洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我们扔掉的口罩去哪儿了？记者带你深度了解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 20:27

　　疫情防控期间，口罩成为市民出门的必备防护用品。为了清除市民身边的感染源，环卫战线的工作人员也多了一项新任务：废弃口罩收集。按照相关要求，一般人员使用过的废弃口罩经消毒后运至无害化处理厂处置。

　　市民日常扔掉的口罩去哪儿了？相关部门是如何处理的？今天，洛报融媒记者带您一起跟随涧西区市容环境卫生中心工作人员的脚步，去看看吧！

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市气象局发布重要天气报告 局部地...
  • 近期洛阳以多云天气为主 气温不高空气...
  • 靠人才更要靠机制——洛阳传统文化频...
  • 预计9月底前，洛阳孟津小浪底专线全线...
  • 《七夕奇妙游》让优秀传统文化可视、...
  • 省委十届十三次全会精神在我市广大党...
  • 洛阳中州渠整治提升展新颜
  • 市消防救援支队提醒：居家防护，小心...
  • “栾川蕙兰”获批国家地理标志证明商...
  • 动动手指可查企业信用好坏 社会信用信...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    游隋唐遗址植物园

    街景

    火车来啦

    秋日随拍
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605