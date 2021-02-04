我们扔掉的口罩去哪儿了？记者带你深度了解

疫情防控期间，口罩成为市民出门的必备防护用品。为了清除市民身边的感染源，环卫战线的工作人员也多了一项新任务：废弃口罩收集。按照相关要求，一般人员使用过的废弃口罩经消毒后运至无害化处理厂处置。

疫情防控期间，口罩成为市民出门的必备防护用品。为了清除市民身边的感染源，环卫战线的工作人员也多了一项新任务：废弃口罩收集。按照相关要求，一般人员使用过的废弃口罩经消毒后运至无害化处理厂处置。

市民日常扔掉的口罩去哪儿了？相关部门是如何处理的？今天，洛报融媒记者带您一起跟随涧西区市容环境卫生中心工作人员的脚步，去看看吧！