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购买新车还未申请补贴的洛阳市民要抓紧时间喽！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 19:22

　　5月8日起在洛购买新车的市民，还没申请购车补贴的要抓紧时间喽！

　　洛报融媒记者18日从市商务局获悉，截至17日，全市汽车补贴申报金额已达1737.6万元。其中，有9231笔申报已通过审核，1375.9万元补贴已发放到位，拉动汽车消费约9亿元。

　　为进一步激发汽车市场活力、释放消费潜力，我市于5月8日启动“汽车欢乐购”消费补贴活动。市财政安排2000万元专项资金，对5月8日起在洛购买新车的个人消费者以事后补贴的形式发放至个人。购买10万元以上(包含10万元)车辆的，每辆补贴2000元；购买10万元以下车辆的，每辆补贴1000元。按照申报和审核的先后顺序发放补贴，先到先得，发完即止。

　　市商务局相关负责人提醒，因受郑州极端天气影响暂停运行的省交管系统，已于本周一(8月16日)恢复运行，受此影响未办理行车证的个人购车者，请抓紧时间办理行车证并尽快申报补贴。

　　购车补贴申报小贴士

　　1.该活动仅在线上申请；

　　2.申领流程：关注“洛阳银行”微信公众号，点击“惠生活”，选择“购车补贴”；阅读《洛阳市汽车消费补贴方案》，点击“本人已阅读并知悉”，点击“申请补贴”，按要求填报信息即可；

　　3.补贴申报截止日期为2021年8月31日；

　　4.购车发票、行驶证、身份证必须为同一人姓名；

　　5.绑定的洛阳银行卡必须是申请人身份证开户的卡(绑他人银行卡无法发放补贴)；

　　6.活动仅限在洛阳区域内购买、注册登记的新车(含新能源车)，且经销商要在商务部业务系统统一平台全国汽车流通信息管理系统内进行备案；

　　7.无法绑定银行卡的申请者将以存单形式发放，若申请界面显示“已发放”，申请人可随时带着本人身份证到洛阳银行唐宫中路支行领取；

　　8.申请时请准确填写本人的身份证号、车牌号、行驶证号，以及上传顶部为“发票联”字样的发票；

　　9.所购车辆的发票日期需在2021年5月8日-2021年8月31日内(即活动期内)。价税合计10万元以上(包含10万元)的车辆补贴按2000元发放，价税合计10万元以下的车辆补贴按1000元发放。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 楚瑾姬）
[ 责任编辑：席倩倩]
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