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洛阳市区机动车违停，驾驶人15分钟内到场可申请免罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 19:16

　　“人人都是二十条的践行者、宣传者、监督者，各部门要认真贯彻、抓紧落实，持续优化营商环境，强化服务企业思维。”18日，在市城市管理局优化营商环境二十条措施宣传贯彻会上，相关负责人发出号召。

　　记者从会上了解到，为进一步优化营商环境，我市城市管理部门出台二十条优企惠民措施，通过深化城市管理领域“放管服效”改革，更好地服务市场主体。

　　●开展机动车违停柔性执法

　　城市区内机动车违停，在信息采集员下达违停告知单后，驾驶人15分钟内到达违停地点，及时纠正违法行为且违停没有造成危害性后果的，经审核确认后可免予处罚。

　　针对停车资源紧张、车位配比严重失衡的老旧小区周边，每天20:00至次日7:30人性化治理违停，对不妨碍交通通行、不影响道路交通安全的违停行为，以警告教育为主，不予处罚。

　　企事业单位举办大型活动、召开大型会议，举办方可向属地城市管理部门报备，确定临停范围，安排专人维护车辆停放秩序，在不影响道路交通的情况下，不予处罚。

　　城市区内电力、通信、市政、供水、绿化、热力、燃气、有线电视等工程安装、设施抢修、维护保养、应急抢险车辆，每年到市城市管理局报备一次，违停时可免予处罚，上述车辆在执行紧急任务临时停车时，应打开应急灯。

　　●停车管理更优企惠民

　　内部停车资源紧缺、车位配比失衡的企业，在报经公安交管部门审批同意后，城管部门可在企业周边合理施划停车位，并发放内部职工工作日期间免费停车券。

　　在新的停车收费政策出台前，每天22：00至次日8:00，城市区市政道路路内停车泊位免费停车。城市区内部分公共停车场推出日间停车卡、夜间休息卡。在“洛阳城市停车”智慧平台推出免费停车券、停车充值优惠等优企惠民活动。

　　●优质企业享更多福利

　　企业发生轻微行政违法行为，主观上认识到错误、有悔改表现、及时主动消除或减轻违法后果的，按照《洛阳市城市管理局轻微违法行为免罚清单》从轻或减免处罚。

　　市城市管理局管理的各公园、广场免费为年度优质企业免费团建场地，管理的各牡丹园在牡丹文化节期间，为年度优质企业设立团体免费赏花绿色通道。

　　●推动“放管服效”改革，跑出“洛阳速度”

　　城市管理领域全部行政审批事项实行容缺受理，1个工作日内办结。所有政务事项全部进入“互联网+”政务服务平台，通过网上受理、网上办理、快递邮寄批文等方式，实现企业“零跑腿”。全市用水、用气报装时间压缩至1个环节，1个工作日内办结，实现办理环节全国最少、办结速度全国最快。

　　开通企业诉求“直通车”，在“市民通”App和该局微信公众号中增加“企业诉求”选项，企业可随时上报问题、实时查询处理进度，有关部门全程跟踪督办。

　　在城市管理领域招投标采购中，用好、用足现行政策，扩大诚信企业竞争优势。为小型餐饮企业减负，对其餐饮油烟设备实施“二维码”监管，不强制安装在线监控设备。

　　将全市生活垃圾处理费划转税务部门征收，企业可在线申报缴纳。全市城市管理领域所有非税票据实行电子化，全部实现线上非税缴纳。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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