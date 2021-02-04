一户一表的6人及以上家庭，可申请“一户多人口”阶梯电价

近日，李先生通过“百姓呼声”平台咨询关于“一户多人口”阶梯电价相关问题。

本期关注：

近日，李先生通过“百姓呼声”平台咨询关于“一户多人口”阶梯电价相关问题。

听您倾诉：

李先生说，他家有6口人，用电量较大，他在网上得知有涉及“一户多人口”阶梯电价的政策，用电能省钱。他想知道，如何申请办理。

所跑单位：

国网洛阳供电公司

跑腿经历：

18日，记者从国网洛阳供电公司相关部门了解到，按照省相关文件要求，我市已推行“一户多人口”阶梯电价政策多年，符合条件的市民需每年1月办理相关手续，有效期为1年。

申请条件：

如果您的家庭常住人口在6人及以上，且是一户一表用户，并且电表所在地与户籍所在地一致，电表户名在户口簿之内，便可申请提高多人口家庭阶梯电价电量基数。相同人员不同住宅不得重复办理。

执行标准：

月均用电量280千瓦时及以下的执行第一档电价每千瓦时0.56元，月均用电量281—360(含)千瓦时的执行第二档电价每千瓦时0.61元，月均用电量361千瓦时及以上的执行第三档电价每千瓦时0.86元。

需要注意的是，每档阶梯电价不变，但按照月均用电量执行阶梯电价，会让多人口家庭的用电量更不容易进入下一档阶梯电价，从而用电更省钱。

办理方法：

市民可持与用电地址相应的房产证明、户口簿、身份证原件及复印件到就近营业厅办理，也可通过“网上国网”App上传房产证明、户口本进行申请。

如果您还有其他疑问，可到临近营业厅咨询或致电国网洛阳供电公司24小时服务热线63396110咨询，县域客户可拨打属地服务热线进行咨询。

跑腿结果：

李先生已清楚政策，计划明年1月申请办理。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 李帅）