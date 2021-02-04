电动自行车上牌照是否强制买保险？权威回复来了

近日，不少市民向我们咨询电动自行车登记上牌业务相关问题。今日，记者整理市民反映较多的问题，邀请市交警支队有关负责人进行解答。

近日，不少市民向我们咨询电动自行车登记上牌业务相关问题。今日，记者整理市民反映较多的问题，邀请市交警支队有关负责人进行解答。

问题一：电动自行车上牌照，必须要购买保险吗？

答：电动自行车登记上牌不强制购买保险，市民可自愿购买。车主如遇强制购买保险的情况，可拨打电话65965757投诉。

问题二：电动自行车登记备案需要哪些材料？

答：车主需要携带身份证、发票、合格证，骑电动车到安装点登记上牌。

问题三：购买电动自行车的发票丢失了，可以上牌吗？

答：不能提供发票或合格证的，车主需要在现场填写电动自行车来历承诺书，随后可按流程上牌。无车架号、电机号的车辆，无法办理上牌业务。

问题四：电动自行车黄牌与绿牌有什么区别？

答：绿牌是为符合新国标的电动自行车安装的，此类电动车需要符合“具脚踏骑行能力、最高设计车速不超过25km/h、整车质量不超过55kg、电机功率不超过400w”等硬性指标。

黄牌是为不符合新国标的电动自行车准备的一种过渡措施，相关标准与新国标不符的车辆上黄牌。

问题五：电动三轮车、低速电动四轮车需要上牌吗？

答：此次电动自行车登记上牌业务的办理对象为电动两轮自行车，电动三轮车、低速电动四轮车不在此次上牌范围。

问题六：非标电动自行车上牌，是否需要摩托车驾照？

答：如果车辆是非国标电动自行车，不需要摩托车驾照。如果车辆属工信部目录范围内的电动摩托车范畴，则按照相关管理办法进行管理。

该负责人说，近年来，我市电动自行车保有量一直呈快速增长趋势，由此引发的交通违法和交通事故也有增多之势。在此特别提醒广大市民，电动自行车上牌和骑乘时佩戴安全头盔是城市文明、交通文明的具体体现，为了自己和他人的交通安全，要主动上牌、佩戴头盔，守法文明行驶，条件允许的话为自己增加一份保障。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）