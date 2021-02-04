西工区将改造30个老旧小区片区 新建1所三甲医院

洛报融媒记者从近日召开的西工区第十次党代会上获悉，未来几年，该区将在教育、医疗、城市综合服务配套设施等领域发力，其中包括新建改扩建8所公办幼儿园、在红山街道新建一所三甲医院等。

洛报融媒记者从近日召开的西工区第十次党代会上获悉，未来几年，该区将在教育、医疗、城市综合服务配套设施等领域发力，其中包括新建改扩建8所公办幼儿园、在红山街道新建一所三甲医院等。

会议透露，西工区将布局建设一批新基建重大项目，继续进行城市有机更新，计划完成30个老旧小区片区改造，打造一批“微改造”“微更新”项目，塑造有故事、有情怀、有传承、有创新的城市空间，实现城市“逆生长”“精提升”，让市民生活更美好。

为增进民生福祉，西工区将继续实施城市核心区背街小巷整体改造提升工程，建好小游园、健身步道、停车场、城市书房等惠民工程。同时，加快涧河生态治理工程建设，实施下沟、枣园、白湾等社区改造，全方位构建沿河宜居生态生活带。

在交通路网方面，西工区将加快推进东下池、西下池及金谷园村整村改造，持续优化城区交通路网，完成纱厂东路、丽春路等道路打通和嘉豫门大街、玄武门大街等道路改造提升工程，拓宽光华路、健康东路等城市道路，完成洛阳汽车站迁建、洛阳机场三期改造等工程，切实提升城区通行能力。

为实现城乡融合发展，西工区将进一步加强红山街道的基础设施建设，持续推进“厕所革命”，做好绿化美化亮化净化，改善村容村貌，推进文明善治，让美丽乡村既有“面子”更有“里子”。

在商贸业发展方面，西工区将依托特色文旅商业街区建设，在充分发挥“老字号”吸引力的同时，引进、培育一批特色创意小店，做大做强区域性消费品牌，持续开展“西工转转”“夜游西工”等促消费活动，提升节假日、“夜经济”消费活力。

在学前教育方面，西工区计划在5年内新建改扩建公办幼儿园8所，实现公办幼儿园在园幼儿占比在50%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到86%。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵普)