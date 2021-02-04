爱心防疫包 暖心又贴心

洛阳市新安县北冶镇防疫出新招儿。近日，该镇为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。
洛阳市新安县北冶镇防疫出新招儿。近日，该镇为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。
洛阳市新安县北冶镇防疫出新招儿。近日，该镇为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。
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