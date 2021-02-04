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曝光！洛阳5家单位存在消防安全隐患被点名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 19:19

　　昨日，我市消防部门按照全省“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理工作要求，对存在重大隐患和最不放心的单位、场所实行重点监管隐患曝光。现将存在消防隐患的5家单位进行集中曝光，并责令其在规定时限内整改完毕。

　　关林商贸城

　　隐患概况：

　　1.营业期间一楼南北两侧安全出口锁闭；

　　2.一楼走廊缺少疏散指示标志；

　　3.商场内东北角疏散楼梯封闭做商铺使用且堆放杂物；

　　4.抽查一楼胖衣坊商铺内一具灭火器严重过期；

　　5.抽查二楼致青春商铺门前公共区域缺少喷淋；

　　6.控制室值班人员无证上岗，一名值班人员不会操作控制系统；

　　7.抽查水泵房对湿式报警阀放水测试，水力警铃不动作。

　　恒昌广告装饰店

　　地址：洛龙区关林展览东路73号

　　隐患概况：

　　1.二楼设置留宿地铺；

　　2.电气线路存在私拉乱接情况；

　　3.楼梯过道狭窄，堆放杂物；

　　4.一二楼之间未设置防火分隔。

　　汇商烟酒店

　　地址：洛龙区关林展览东路69号

　　隐患概况：

　　1.经营人员不会使用灭火器；

　　2.一二楼之间未设置防火分隔，二楼设置留宿床铺经营人员不愿整改；

　　3.楼梯过道狭窄，堆放杂物；

　　4.二楼电线私拉乱接情况严重。

　　雅香楼美食汇快餐店

　　地址：涧西区安徽路4号雅香楼东一楼

　　隐患概况：

　　1.无消防安全制度和疏散演练记录，未建立消防安全责任制，消防安全主体责任未落实；

　　2.安全出口处消火栓被圈占、遮挡；

　　3.吧台、厨房等多处电器线路敷设不符合规范要求；

　　4.厨房油烟管道口油污严重，无油烟管道清洗记录；

　　5.北侧疏散通道和顶棚处堆放货架、纸箱等易燃可燃物，未设置电致发光型疏散指示标志；

　　6.东北侧安全出口疏散门未向疏散方向开启，未设置电致发光型安全出口标志；

　　7.场所管理人员对场所内燃气监控等基础设施情况不了解，燃气总切断阀处无明显标识，工作人员对燃气事故处置流程不了解；

　　8.后厨区域灭火器配置不符合场所火灾危险性等级配置要求；

　　9.就餐区喷淋设置型号和样式不符合要求，烟感报警装置损坏；

　　10.厨房与就餐区域未进行有效防火分隔。

　　卡萨米亚面包店

　　地址：涧西区湖北路街道安徽路门面房27-3号一层商铺

　　隐患概况：

　　1.店内工作人员对消防安全“四个能力”不了解，对场所内大功率电器等火灾风险点基本情况不了解；

　　2.未建立消防安全责任制，该加盟店所归属的行业消防安全主体责任制未落实；

　　3.操作间疏散通道上堆放易燃可燃纸箱及货物；

　　4.员工休息间电器充电设备持续在充电状态且周边存放易燃可燃物。(洛报融媒见习记者 谢娜娜 通讯员 王倩)
[ 责任编辑：席倩倩]
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