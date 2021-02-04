栾川女孩收到大学录取通知书 每天熬中药为妈妈洗脚

对于家在栾川县陶湾镇前锋村、高考理科成绩598分的19岁女孩杨佳佳来说，收到华中农业大学录取通知书后的这个暑假，充满兴奋与不舍。

对于家在栾川县陶湾镇前锋村、高考理科成绩598分的19岁女孩杨佳佳来说，收到华中农业大学录取通知书后的这个暑假，充满兴奋与不舍。

杨佳佳的父亲3年前因胃癌去世，拿着通知书站在父亲的遗像前，杨佳佳小声地跟爸爸说着“小棉袄”的悄悄话……自从父亲走后，她和母亲相依为命，半年前母亲摔伤了腿，暑假期间一直由她照料——除每天做饭、打扫外，她还会为母亲洗脚。

母亲半年前摔伤，她每天熬中药给母亲洗脚

“妈，药水煮好了，我端过去给你洗脚吧。”18日上午，杨佳佳在厨房忙活了好一阵儿后，端着盛满中药的洗脚盆放在了母亲柴秋花的脚下。

半年前，杨佳佳的母亲在外出打工的途中不慎跌倒，右腿受伤严重，至今休养在家，无法正常行走。“都是些消肿止痛的药。”杨佳佳一边蹲下给母亲洗脚一边说，她的父亲在2015年被检查出患有胃癌，经过3年的治疗后，于2018年去世，“当时家里欠了十几万外债，我还在上学，这些压力都是我妈在扛。”