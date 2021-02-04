洛阳市气象局发布重要天气报告 局部地区有大暴雨

18日15时20分，洛阳市气象局发布重要天气报告称，近期我市多降水天气，提醒公众和有关部门加强防范。

18日15时20分，洛阳市气象局发布重要天气报告称，近期我市多降水天气，提醒公众和有关部门加强防范。

近期副热带高压强盛，未来在其缓慢东南退的过程中，配合东移西风槽和地面弱冷空气影响，我市多分布不均匀的阵雨、雷阵雨天气。19日、21日到22日，洛阳将出现明显降水天气过程，部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

具体预报如下：

19日(周四)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，北中部有中雨，北部局部地区有暴雨，气温24℃～30℃。

20日(周五)：多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃～33℃。

21日(周六)：多云到阴天转中阵雨或雷阵雨，北部局部地区有暴雨，气温24℃～30℃。

22日(周日)：阴天有中到大雨，西部、北中部部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，气温21℃～26℃。

23日(周一)：阴天转多云，气温21℃～32℃。

24日(周二)：多云，偏南局部地区有阵雨，气温20℃～31℃。

【关注与建议】

1.强降雨易引发城市内涝及农田积水，建议雨后及时排水散墒，减轻渍涝危害；

2.需防范本地强降水及上游来水可能引发的中小河流洪水，加强中小水库隐患点排查，合理调度水资源；

3.需做好强降雨可能诱发山洪及地质灾害的防御工作，尤其加强尾矿库、淤积坝及旅游景区的风险点排查。夏季天气复杂多变，请及时关注最新预报预警。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)