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“栾川蕙兰”获批国家地理标志证明商标 洛阳兰花产业打上“金字招牌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 16:05

　　兰花被誉为“花中君子”，蕙兰属兰中名品。洛报融媒记者日前从洛阳市林业局获悉，“栾川蕙兰”地理标志证明商标正式通过国家知识产权局核准注册。这是洛阳继“洛阳牡丹”之后第二个获批国家地理标志证明商标的林木花卉品种，也将为兰花特色产业培育发展打上“金字招牌”。

　　地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。注册地理标志证明商标，对于实施质量品牌战略，凸显区域特色产品的竞争优势、品牌效益和附加值具有重要作用。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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