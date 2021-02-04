预计9月底前，洛阳孟津小浪底专线全线贯通

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：孟津区小浪底专用线提升改造工程进度很慢，什么时候才能全线贯通？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：孟津区小浪底专用线提升改造工程进度很慢，什么时候才能全线贯通？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：孟津区小浪底专用线提升改造工程进度很慢，什么时候才能全线贯通？
孟津区回复：小浪底专用线提升改造工程，常袋镇区段受电力、燃气、沿线群众供水、污水管道需重设支线汇入施工主管道等因素制约，进度较慢。交通局已督促施工单位尽快落实完成迁改入地施工，预计9月底前完成专线全线贯通。
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