洛阳设立首个省级重点实验室分实验室

18日，洛报融媒记者从市科技局获悉，河南省科技厅日前批复同意依托洛阳中信成像科技有限公司建设河南省成像与智能处理重点实验室分实验室，这是我市首个省级重点实验室分实验室。

18日，洛报融媒记者从市科技局获悉，河南省科技厅日前批复同意依托洛阳中信成像科技有限公司建设河南省成像与智能处理重点实验室分实验室，这是我市首个省级重点实验室分实验室。

省级重点实验室分实验室是省级重点实验室的重要组成部分，是组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展高层次学术交流的重要基地。

河南省成像与智能处理重点实验室分实验室由中国人民解放军战略支援部队信息工程大学和洛阳中信成像智能科技有限公司联合共建，着力攻克解决三维图像重建与并行加速、数据校正等关键算法，以及不完全角度、局部和大视野等数据采集等关键技术，加强转化推广先进适用技术和标准，积累储备核心技术知识产权，培养造就技术创新领军人才。该分实验室的建设将进一步提高我市在工业新型成像检测及产业化专用设备研发示范应用等方面的技术研究水平。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图 通讯员 王亚丽)