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巡察工作要服务保障发展第一要务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.18 08:39

　　昨日下午，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国来到市委巡察办，围绕高质量推进巡察工作进行专题调研督导。他强调，要把服务保障发展第一要务作为巡察工作的着力点，方向聚焦要到位、政策运用更精准、探索创新再加力、方式方法要灵活、巡察责任要强化，推动新一轮市委巡察工作取得新的更大成效。

　　座谈会上，市委各巡察组、市委巡察办负责同志围绕当前巡察工作存在的问题短板、高质量推进新一轮巡察工作的意见建议等作了发言。大家提出的意见建议，李保国一一回答，并要求在今后工作中吸纳改进。他指出，当前洛阳最主要的矛盾是发展，最紧迫的任务也是发展。要准确把握巡察在新发展阶段的重点任务，坚持“严”的主基调，紧扣市委中心工作，聚焦推动高质量发展、持续营造激励保护党员干部干事创业良好氛围来开展巡察工作，始终坚持围绕中心、服务大局、与时俱进，为“建强副中心、形成增长极”提供坚强保障。

　　李保国强调，要坚持正确监督导向，严格按照有利于落实党中央决策部署、有利于营造干事创业氛围、有利于持续营造严的氛围的要求，以高标准高质量巡察确保“十四五”开好局起好步。要开门搞巡察，突出巡察整改，切实做到边巡察、边整改，力争实现巡察结束、整改完毕。要压实巡察责任链条，不仅要实现全覆盖，还要做到常态化，充分发挥巡察“利剑”作用。要着力建强巡察队伍，科学谋划十二届市委巡察规划，坚定不移推进巡察工作和全面从严治党向纵深发展。(记者 李江涛)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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