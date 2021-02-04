市人大常委会党组（扩大）会议召开

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、文章、指示精神和中央相关文件精神，传达了省委书记楼阳生、市委书记江凌近期讲话精神及市委相关文件。会议还听取了关于2021年上半年市人大常委会机关党的工作、履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”落实情况的汇报，关于落实市委巡查反馈意见整改情况的报告，人大落实市委主要领导调研指示精神报告。

会议强调，要持续抓好市人大常委会机关党的建设，把党的政治建设摆在首位，强化理论武装，坚持民主集中制，持续改进作风，加强纪律建设，巩固巡查整改成果，涵养良好的人大机关政治生态。要持续抓好疫情防控，认真落实省委、市委决策部署，坚持突出重点、维护大局，确保市委关于疫情防控的各项措施落到实处。要持续抓好党史学习教育，把党史学习教育和理论学习、革命传统教育、干部实际情况、“万人助万企”活动相结合，不断推动人大工作取得新成效。要认真落实以案促改工作，筑牢思想防线，深刻吸取教训，树立人大干部和人大机关良好形象。要认真落实市委主要领导指示要求，自觉提高站位，深入调查研究，依法履职尽责，服务中心工作，为“建强副中心、形成增长极”贡献人大力量。要严格落实换届纪律，认真贯彻党中央要求和省委、市委部署，确保换届风清气正、顺利推进。 (记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)