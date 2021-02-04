洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.18 08:39

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、文章、指示精神和中央相关文件精神，传达了省委书记楼阳生、市委书记江凌近期讲话精神及市委相关文件。会议还听取了关于2021年上半年市人大常委会机关党的工作、履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”落实情况的汇报，关于落实市委巡查反馈意见整改情况的报告，人大落实市委主要领导调研指示精神报告。

　　会议强调，要持续抓好市人大常委会机关党的建设，把党的政治建设摆在首位，强化理论武装，坚持民主集中制，持续改进作风，加强纪律建设，巩固巡查整改成果，涵养良好的人大机关政治生态。要持续抓好疫情防控，认真落实省委、市委决策部署，坚持突出重点、维护大局，确保市委关于疫情防控的各项措施落到实处。要持续抓好党史学习教育，把党史学习教育和理论学习、革命传统教育、干部实际情况、“万人助万企”活动相结合，不断推动人大工作取得新成效。要认真落实以案促改工作，筑牢思想防线，深刻吸取教训，树立人大干部和人大机关良好形象。要认真落实市委主要领导指示要求，自觉提高站位，深入调查研究，依法履职尽责，服务中心工作，为“建强副中心、形成增长极”贡献人大力量。要严格落实换届纪律，认真贯彻党中央要求和省委、市委部署，确保换届风清气正、顺利推进。 (记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大河荟项目加紧推进
  • 家长注意！2021年洛阳民办小学、初中...
  • 倒车盲区有多大？洛阳交警带您一探究...
  • 市委召开专题会议 研究招商引资和产业...
  • 翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……洛...
  • 向“绿”发展！洛宁以好生态为幸福感...
  • 1分30秒护送器官出港！洛阳北郊机场成...
  • 近期洛阳以多云天气为主 气温不高空气...
  • 中集凌宇启动绿色化数字化改造 打造...
  • 中原节能环保产业园项目加快推进
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    游隋唐遗址植物园

    街景

    火车来啦

    秋日随拍
    /一径深深 ——游记
    /老赵：请立即扩散！洛阳超硬核的“防疫宣言
    /秋日随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605