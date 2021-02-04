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省委十届十三次全会精神在我市广大党员干部群众中持续引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.18 08:39

　　省委十届十三次全会召开后，连日来，我市广大党员干部群众认真学习领会全会精神，纷纷表示要认真落实全会部署要求，加倍努力、竭尽全力，埋头苦干实干，坚决完成各项目标任务，为“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。

　　市工信局党组书记、局长赵站伟表示，该局要认真落实全会部署，按照“全力抓好第一要务”要求，克服疫情对企业生产带来的不利影响，着力稳定工业运行，全力实现年度工业发展目标。坚持“项目为王”导向，加快签约一批、开工一批、投产一批“十四五”制造业重点项目，提升产业规模能级。发挥产业链链长和产业联盟会长对产业发展的推动引领作用，围绕传统产业抓发展、新兴产业抓培育、未来产业抓布局，做好“三篇产业文章”，开展产业链招商产业集群培育行动，做大做强产业集群。深化拓展“万人助万企”活动，实施新一轮更大规模、更高质量“三大改造”，优化提升产业存量，开展高成长性企业提质倍增计划，培育壮大企业增量，加强企业问题受理，努力打造最优营商环境。

　　市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，市商务局将深入贯彻全会精神，以实施开放平台优势提升行动，增强高质量发展动力；以实施开放通道拓展升级行动，畅通双向开放大通道；以实施招商引资提质增效行动，着力招大引强；以实施对外贸易转型发展行动，扩大进出口规模；以实施“洛企出海”市场开拓行动，扩大对外经济合作；以实施消费提力扩容提质行动，建设强大内需市场。同时，持续做好疫情防控期间生活必需品市场保供工作，全力保障城乡居民“菜篮子”“果盘子”“米袋子”充足供给。

　　偃师区伊洛街道党工委书记张占锋表示，伊洛街道将把疫情防控作为头等大事，迎难而上，紧盯城市社区、无主管小区、人员密集场所等重点领域，突出宣传、排查、管控、防范等关键环节，织密织牢疫情防控安全网。在做好疫情防控的同时，统筹抓好灾后重建等工作，确保人民群众生命财产安全，努力在疫情防控和灾后重建的双重大考中交出合格答卷。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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