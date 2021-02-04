弘扬科学家精神 凝聚创新发展磅礴力量（从党的精神谱系中汲取力量）

神舟飞天、蛟龙入海、大桥挺立、高铁列车飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，在许多世界瞩目的重大成果中，都有“洛阳创新”的“身影”。这些创新成果，凝聚着我市科技工作者的心血和汗水。

精神要义

习近平总书记指出，科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。希望广大科学家和科技工作者肩负起历史责任，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。

神舟飞天、蛟龙入海、大桥挺立、高铁列车飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，在许多世界瞩目的重大成果中，都有“洛阳创新”的“身影”。这些创新成果，凝聚着我市科技工作者的心血和汗水。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。近年来，在科学家精神的引领下，一批批饱学之才、实干之才、创新之才在河洛大地上涌现，他们不负时代重托，接力奋斗，创造了许多“不可能发生”的奇迹，以初心使命挺起了洛阳发展的脊梁。

他们胸怀祖国、服务人民——

“从加入中国共产党那一天起，我便做好了以身许国、一生献科学的准备。”中国科学院院士陈俊武经常这样说，也严格地这样做。

从1949年新中国成立参加工作至今，陈俊武把个人理想融入中华民族伟大复兴的中国梦，为祖国奉献了70多年。他为中国催化裂化工程技术的进步作出了开创性贡献，指导了不同炼油工艺过程石油基团转化规律的研究，创造了一个又一个业界传奇。

他们淡泊名利、潜心研究——

从青春年少到白发苍苍，中国工程院院士李俊贤执着于自己所挚爱的化工合成事业，坚持奋战在科技最前沿，在重大科研方向的每一次选择上，他始终急国家之所需，将个人利益置之度外。

李俊贤以最高的标准要求自己的研发，却以最低的标准要求自己的生活，将最大的热情投注于科技报国事业，以最淡定的心态看待名利得失。多年来，在科研成果申报署名上，他总是把自己的名字去掉，将最新研究成果毫无保留地传授给年轻同志。他说：“工作是大家一起做的，功劳是大家的。”

他们勇攀高峰、敢为人先——

2012年，田克恭毅然辞去中国动物疫病预防控制中心的公职，来到洛阳普莱柯生物工程股份有限公司，担任新组建的国家兽用药品工程技术研究中心主任。为实现产学研无缝对接，田克恭每天都在与时间赛跑，除了吃饭、睡觉，就是工作。为激发年轻科研人员对研究工作的热忱，田克恭作为研究中心领头人，将自己数年来研究的经验、成果倾囊相授。

在他的带领下，普莱柯攻克一个又一个科研难关，尤其是在第三代基因工程疫苗技术和高通量的快速诊断试剂领域，实现了从“跟跑”到“领跑”的转变，推动了我国动物疫苗产业的快速发展和动物疫病防控水平的不断提升。

他们集智攻关、团结协作——

彭先兆团队攻克第三代超高速光学相干层析(OCT)3D成像系统核心技术，填补了我国眼科高端OCT影像设备的空白；邢新会团队研发的常压室温等离子体诱变育种仪，在第45届日内瓦国际新产品新技术发明博览会上摘金；何华团队的激光增材强化尖轨技术，能让铁路尖轨使用寿命延长3倍……

广大科技工作者积极投身创新驱动发展战略伟大实践，汇聚成推动我市创新发展的磅礴力量。

科学无止境，精神永流传。以科学家精神为引领，不忘初心、牢记使命，勤奋钻研、矢志不渝，广大科技工作者一定能在创新之路上开拓进取，共同谱写洛阳高质量发展的新篇章！（记者 戚帅华）