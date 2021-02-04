靠人才更要靠机制——洛阳传统文化频频“出圈”的启示③

搭乘“奇妙”之旅，洛阳一再“出圈”，打开了人们对传统文化的无限想象。这座从历史深处走来的古都，要成为更多人心驰神往的“远方”，也要从河南卫视“爆款”频出中探寻奥秘：靠人才，更靠机制。

搭乘“奇妙”之旅，洛阳一再“出圈”，打开了人们对传统文化的无限想象。这座从历史深处走来的古都，要成为更多人心驰神往的“远方”，也要从河南卫视“爆款”频出中探寻奥秘：靠人才，更靠机制。

河南卫视“中国节日”系列节目之所以成为一种现象，除了“走心”，还在于“有人”。《龙门金刚》“飞天仙女”骆文博是北京歌剧舞剧院首席主演，“金刚力士”魏伸洋曾因领舞“纸扇书生”走红；《洛神水赋》的主创是“史上最强水下国风舞蹈”导演郭吉勇，洛神扮演者是“美人鱼运动教练”何灏浩……可以说，从端午到七夕，一次次刷屏的河南卫视，奉上的是传统文化的“视觉奇观”，更是集智聚才的“群英荟萃”。

文化传承需要想象力，创新表达、技术赋能固然重要，但终归离不开人的“精耕细作”。抓住“中国节日”的突破口，从主动变革，整合成立全媒体营销策划中心，到揭榜挂帅，实行内部竞标征集方案，再到携手小米、优酷、阿里文娱，聚合优质的策划、创意、技术等资源……河南卫视“出圈”并非一夜成名的神话，而是以改革激活了“人”、用好了“技”，实现各类人才资源的为我所用，推动了传统文化的“奇妙回归”。

文化传承需要产品创新，必然靠创意人才，根本还要靠体制机制的突破。洛阳不缺少一流的文化，缺少的是一流的表达。当文化软实力决定着一个城市的影响力，当文化产业成为一个城市的重要竞争力，我们不管是打造河洛文化这个“大IP”，还是培育文创产业的“新业态”，最大的瓶颈都是专业人才匮乏，最迫切地需要从制度层面为文化创新赋能。用好改革这个关键一招，厚植招贤纳士的土壤，构建人尽其才的生态，搭建竞相创新的舞台，我们才能不负“奇妙”之名，创造更多的“绝妙构思”，激活文化传承创新的一池春水。(洛平)