《七夕奇妙游》让优秀传统文化可视、可闻、可感 引发观众情感共鸣

连日来，由《七夕奇妙游》引发的“国潮热”持续升级，不少观众认为，节目让优秀传统文化可视、可闻、可感，引发情感共鸣，进一步彰显了文化自信。

连日来，由《七夕奇妙游》引发的“国潮热”持续升级，不少观众认为，节目让优秀传统文化可视、可闻、可感，引发情感共鸣，进一步彰显了文化自信。

“我们的历史太酷了”“龙门石窟真的有很多金刚造像”……随着节目关注度越来越高，其背后隐藏的文化因素也被大家一一找了出来。“节目之所以能打动人心、触动灵魂，是因为其根植于深入我们血脉的传统文化。”市民郭爱民是一位文史爱好者，他认为，传统文化从来都不缺少优质IP，只要找到让它们融入心灵的奇思妙想，就能变身“顶流”，“吸粉”又“吸睛”。

马丁是龙门石窟的资深讲解员，十几年来，无数游客通过他的讲解感受到龙门石窟背后的文化内涵。他说，节目组深入挖掘历史文化蕴涵的时代精神，让古老的龙门“鲜活”起来，“飞天代表着我们中国人传统的向上探索的精神，而金刚则代表着传统文化中的不畏邪恶、刚正果敢、守卫家园的气节”。

“科技为文化赋能。从《唐宫夜宴》到《龙门金刚》，活化展示让传统文化越来越流行。”洛阳博物馆馆长李文初表示，节目通过AR、三维建模等多种数字化技术来渲染艺术效果，给观众带来穿越时空、连缀古今的奇妙感受。洛阳博物馆也在进一步丰富数字化展示手段，通过线上和线下对藏品、展览所承载的文化进行数字化呈现、演绎和传播，让观众可以打破时间和空间的限制，直观感受到传统文化的魅力。

《七夕奇妙游》播出后，洛阳“00”后大学生张仪悦第一时间跟同学们分享了节目视频，并配文“不看后悔”。她认为，大家谈及传统文化的表达，大多觉得比较晦涩或“高高在上”，甚至有些人觉得年轻人对传统文化不感兴趣。实际上，一次次热搜证明，只要找到合适的方式，年轻人就是传统文化的忠实粉丝。“期待我们的河洛文化多一些‘破圈’操作，让更多人走近洛阳、爱上洛阳。”张仪悦说。

“习近平总书记提到，中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。”市文联党组书记、主席王晓辉认为，《七夕奇妙游》给大家带来了美不胜收的视听享受，这得益于其“内”承源远流长的中华文明，“外”接顶尖的艺术创造，与新时代同频共振。市文联将深入学习先进经验，引领全市的文艺工作者深挖文化“富矿”，紧随时代步伐，用具有时代气息、河洛气派的文艺作品坚定文化自信，在逐梦路上阔步前行。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇）