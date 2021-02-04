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动动手指可查企业信用好坏 社会信用信息实现共享共用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.18 08:24

　　近日，在2021年全省信用平台网站和全省信易贷平台建设观摩会上，洛阳市信用信息共享平台和信用门户网站获全省“示范性平台网站”称号，将代表河南省参加2021年全国信用信息共享平台和信用门户网站建设观摩会。

　　洛阳的信用平台、网站有哪些服务？能给市民生活带来哪些便利？记者一探究竟。

　　查企业信用，看“红黑榜”企业，“信用洛阳”网站都能实现

　　在“信用洛阳”网站的首页，记者看到，信用查询、信用动态、政策法规、专项治理、联合奖惩、信息公示、信用服务、“红黑榜”等功能一应俱全。

　　功能一：信用查询

　　●简介：信用查询功能供市民随时随地查询企业、社会组织、事业单位和政府部门等4类市场主体信用信息。

　　●操作：您只需在该网站首页的查询栏内输入想查询的单位名称，即可查询到该单位的基础信息、许可信息、良好信息、失信信息等内容。

　　●延伸：该网站的信用查询功能目前已接入“信用洛阳”微信公众号、App，“洛快办”App，“掌上洛阳”App，可为市民提供多样化、便捷的信用服务。

　　功能二：“红黑榜”

　　●简介：对列入诚信“红榜”的企业予以褒奖，对列入失信“黑榜”的企业和个人进行惩戒，让守信者处处受益，让失信者寸步难行，这正是我市构建诚实守信、公正和谐社会环境的具体举措。

　　●延伸：近日，“信用洛阳”网站首页公布了我市建设领域2021年第一季度诚信“红榜”企业名单，目前，该网站的“红榜”条数共有257条。与之形成对比的，是“黑榜”企业名单，我市9家企业均因拖欠农民工工资，被人社部门列入“黑榜”。

　　功能三：信息公示

　　●简介：信息公示页面，提供统一社会信用代码、纳税信用A级纳税人、海关高级认证企业名单、失信被执行人、经营异常名录、严重失信黑名单、家政服务机构、农村集体经济、金融服务企业、小微企业、旅行社市场主体、体育健身企业、律师事务所、教育培训机构、房产中介等查询服务。

　　●操作：举个例子，点开教育培训机构名单，机构统一社会信用代码、经营范围等内容一目了然。

　　再举个例子，点开经营异常名录，企业名称、统一社会信用代码、列入经营异常名录原因、列入日期、列入决定机关等信息一目了然。记者注意到，多数被列入名录的企业是因为企业隐瞒真实信息情况、弄虚作假，或是通过登记的住所、经营场所无法取得联系。

　　功能四：信用服务

　　●简介：该功能主要为市场主体提供信用异议、信用名片、信用承诺、信用修复等服务。

　　●操作：举个例子，企业或个人通过信用异议，可进行自身信用信息异议申诉。企业、个人实名认证后，对自身信用信息存在疑问时，可在线提交异议申请，填写异议申请表，上传相关证明材料后，公共信用信息中心进行异议受理，20个工作日内完成异议处理，并将结果反馈给申请方。

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[ 责任编辑：崔利利]
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