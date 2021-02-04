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“作风硬，防控赢”（践四力 写担当）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.18 08:21

　　近日，涧西区召开疫情防控专题会，集中通报近期疫情防控中存在的问题。

　　“作风硬，就要摒弃‘歇一歇’的想法。船到中流浪更急，人到半山路更陡。当前，疫情防控仍不可大意。”“疫情是一场大考，检验着涧西干部政治品质和能力作风的成色。”“干部作风硬不硬，首先就看能不能冲在前。”……会议刚开始，涧西区委主要领导便一针见血，直指问题背后的作风问题。

　　“作风硬，防控赢。”点题之言令偌大的会场顿时“辣味十足”，现场领导干部虽口罩遮面，但眼神里既有坚定，也有愧色。

　　近期疫情反弹，涧西区第一时间进行防控。组织多部门在高速上下站口设置防疫卡点，发动社区力量从严排查重点地区来(返)涧人员；派出医护人员在社区开展全员核酸检测应急实战演练，共采样小区居民5220人次；全区累计接种第一剂38.43万剂次，第一剂完成率100.31%，提前两周完成第一剂次疫苗接种阶段性目标任务……成绩可以讲，但以问题为导向才是不断提高工作的针对性、有效性，增强防控力的关键——担当不力、责任心不强、管控意识不到位、卡口措施不硬等问题，在会上被一一摆到了桌面上。

　　“当你感觉累时，说明这项工作很重要、很有意义。”“当你感觉难时，说明你能力提升的机会到了。”“当你感觉山穷水尽时，坚持一下，你就会突破你的局限。”

　　几个办事处和区直机关的工作汇报一结束，涧西区委主要领导就明确要求：全区各级党员领导干部都要狠抓作风转变，狠抓工作落实，躬身入局，真正下沉一线，加强常态化监督检查，逐点排查补齐漏洞。

　　走出会场，“三个当你”已成涧西广大党员干部新的座右铭，激励他们继续下沉到防控卡点、重点企业、项目建设现场……（记者 赵硕 通讯员 韩悦）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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